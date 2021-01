Askildsen hisset på seg Inter-stjerne: − Tok ingen sjanser

Kristoffer Askildsen fikk sesongens andre innhopp i ligaen og var sammen med Morten Thorsby med å ta skalpen på Inter. På veien fikk de vist litt italiensk kynisme.

– Jeg tok ingen sjanser på å la ham passere meg og få rom å løpe i der, så da var det bare å stoppe ham, sier Askildsen til VG.

Rundt ti minutter etter at han erstattet Adrien Silva viste unggutten at han ikke er redd for å ta for seg i Serie A da han effektivt stoppet Achraf Hakimi, som skapte store problemer for Sampdoria.

Inter-vingbacken viste tydelig sin frustrasjon og dyttet den norske 20-åringen, som kom inn og bidro til at Sampdoria rodde i land 2–1-seieren mot serietoeren.

– Det virket som han hadde fått noen tydelige arbeidsoppgaver av Claudio Ranieri, sier Strive-kommentator Even Braastad, som har kommentert brorparten av Sampdorias kamper denne sesongen.

Askildsen kaller Sampdoria-muligheten «et tilbud han ikke kunne avslå» og legger ikke skjul på at han liker den italienske stilen.

– Jeg liker kulturen her, så føler jeg passer bra inn, sier Askildsen, som fikk debuten sin på A-landslaget da «Nødlandslaget» måtte i aksjon mot Østerrike.

Mens Morten Thorsby har blitt fast inventar på midtbanen til Sampdoria-manager Claudio Ranieri, har det blitt med to innhopp i ligaen for Askildsen, i tillegg spill i cupen.

– Jeg skulle gjerne hatt mer, det er selvfølgelig noe å jobbe for. Det er vanskelig for treneren å bytte på et lag som presterer. Da er det bare å vente på de sjansene som kommer, sier Askildsen.

– Ranieri har jo vist at han ikke er en som bytter altfor mye på laget om han ikke må, i hvert fall ikke i senere tid av managerkarrieren, istemmer Braastad.

Onsdag var første gang tre nordmenn var i aksjon på samme dag da Jens Petter Hauge attpåtil fikk sin første kamp fra start mot Juventus.

– Han har jo tatt nivået kjapt og fått noen bra mål. Jeg er glad på hans vegne, sier Askildsen om Milan-vingen.

Han sier at han merker at flere er interesserte.

– Jeg tror nok at interessen stiger når det flere nordmenn er involvert. Da jeg bodde i Norge var det ikke så mye om Serie A, men nå er det mer, sier han.

Morten Thorsby brukte helgen på å restituere i de italienske fjellene. Også han får lovord fra Askildsen.

– Han er fin spiller å ha i laget. Han vinner mye baller og er en viktig brikke, sier hans norske kollega.

Mandag kveld skal Sampdoria i aksjon borte mot Spezia.