Botheim om landslaget etter fantomstarten: − Har ikke noe å gjøre der

For femte kamp på rad scoret Erik Botheim (21) for Bodø/Glimt, men 21-åringen er klar på at han har en lang vei å gå før han kan være aktuell for Ståle Solbakkens tropp.

– Det jobbes godt i klubben her. Jeg har ikke så mye fokus på å score mål. Jeg fokuserer på gjøre oppgavene for laget og det som er til det beste for laget, sier Erik Botheim til VG etter at han kom seg på scoringslisten for femte gang denne sesongen hjemme mot Haugesund.

Med Kasper Junker borte og ingen direkte erstatter hentet inn, er det Botheim som har tatt over spissplassen i Bodø. En spissplass Junker gjorde til sin med 27 mål på 25 kamper i fjor.

– Jeg skal ikke ta over rollen til Junker. Jeg skal gjøre rollen min, det er min oppgave. Kasper gjorde rollen veldig bra, og jeg har gode lagkamerater som hjelper meg på banen. Jeg passer godt inn i systemet. Spillergruppen har tatt meg godt imot og er veldig behjelpelig. Det er gode trenere og det er rett og slett totalpakken, sier spissen.

Botheim har i lang tid vært ansett som et stort talent. Som 2000-modell har han spilt med jevnaldrende spisser som Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen på aldersbestemte landslag. De to har begge debutert på A-landslaget, men Botheim tror det er langt opp til en mulig landslagsdebut selv.

– Det er nok mange foran meg i køen. Jeg har ikke noe å gjøre der nå. Jeg tror ikke det skjer med det første, det er høyst usannsynlig, sier Botheim.

21-åringen sier også at han har fått noen tips av kompisen Haaland, selv om det for det meste er går i annen prat enn akkurat spissrollen.

VGs fotballekspert Haakon Lunov tror i likhet med Botheim at en mulig landslagsplass er et stykke unna - spesielt ettersom kampen om spissplassene er svært tøff.

– Det hadde vært morsomt med to 2000-modeller i Botheim og Haaland på topp. Det kunne vært en kul duo. Kraftfullt og passe krydrende for media, sier Lunov humrende.

Lunov trakk frem Botheim som en spiller som kunne få et gjennombrudd før sesongstart og er spesielt imponert over Botheims effektivitet.

– Det har han virkelig tatt noen steg på. Han har kommet til sjanser før, men da har han ikke vært effektiv nok. Det sier seg selv at når han har ett mål per kamp, så er det noe som har skjedd, sier Lunov.

– Den mentale styrken hans har alltid vært der og det ser man nå. Det er det mange har ventet på med en slik type, for han er «gæren» nok til å håndtere presset, sier han videre.

Eksperten mener Botheims sesongstart er et godt eksempel på hva tillit kan bety, samtidig som spissen har kommet til et miljø som er solid og som han har føyet seg etter.

– Han går i fotsporene til Junker. Det er det unike Bodø/Glimt har klart, helt fra (Amor) Layouni og (Håkon) Evjen dro, så har de klart å avle frem arvtagere. Nå er Botheim arvtageren til Junker og han har startet i det samme tempoet. Et sted mellom 20 og 25 kasser, hvorfor ikke, spør Lunov retorisk på hva som er mulig for Botheim i år.