SKI & FOTBALL: Kristine og Erik Stavås Skistad. Foto: Ole Kristian Strøm og Jostein Overvik

Lillebror Stavås Skistad imponerte: − Vi kan pushe hverandre

MJØNDALEN (VG) Kristine Stavås Skistad (22) har lenge vært en av verdens mest lovende langrennsløpere. Nå kommer lillebror Erik (19) etter. Iført Mjøndalen-drakt.

Publisert: Nå nettopp

– Han har det meste for å kunne bli en god fotballspiller, sier trener Vegard Hansen til VG.

Søndag debuterte tenåringen fra start i Eliteserien. Han gikk rett inn for den nesten dobbelt så gamle Mjøndalen-kapteinen Christian Gauseth. Og imponerte i ankerrollen på midtbanen i 1–1-kampen mot Vålerenga.

– Veldig morsomt, sier Erik Stavås Skistad.

Opp til 15-årsalderen konkurrerte han også med staver og ski.

– Jeg var inne på tanken på å satse langrenn. Det var et valg jeg måtte ta. Men det endte selvfølgelig med fotball, sier 19-åringen.

Han synes det er fint å ha en søster som også er toppidrettsutøver. Kristine Stavås Skistad har to gull fra junior-VM i 2019 og har vært oppe på 4. plass i verdenscupen for senior.

– Vi kan snakke med hver andre og gi tips. Vi kan pushe hverandre. Når hun gjør det bra, så må jeg også gjøre det bra, beskriver broren.

– Hun pleier å se alle kamper og så følger jeg med når hun går renn, forteller han.

Etter en trøblete sesong har Kristine Stavås Skistad valgt å gå ut av rekruttlandslaget. Hun satser heller videre i sin lokale klubb, Konnerud.

– Hun tenker det er det beste for henne og da støtter jeg det for fullt, sier broren.

Han har aldri spilt yngre landskamper for Norge. Frem til i fjor spilte Erik Stavås Skistad 4. divisjonsfotball for Konnerud etter å ha gått gradene i Strømsgodsets akademi.

– Det gir en veldig følelse å komme til Mjøndalen. På mange måter en annerledes klubb enn Godset. Jeg er blitt tatt veldig godt imot, beskriver han.

I november ble det debut med to innhopp i eliteserien. Mot Vålerenga søndag var en ny Skistad på Mjøndalens midtbane. Han er ikke i slekt med klubblegendene Boye og Brede Skistad.

– Jeg spilte i en rolle som man krever litt selvtillit og tro på seg selv, sier han.

– I lengre tid har vi på trening sett at han er på nivå og har roen når han spiller. Jeg er ikke overrasket over at han gjorde en slik kamp. Han er riktig spennende spiller med gode kvaliteter. Det er deilig å se, sier Tonny Brochmann – den 12 år eldre sidemannen på Mjøndalens midtbane.

– Jeg er ikke så veldig overrasket. Han har vært veldig god på trening her i snart et år. Han har en veldig fin ro i spillet sitt. Han har to gode føtter, kan skyte og gjør kloke valg basert på gode ferdigheter og stor løpskraft, mener Vegard Hansen.

