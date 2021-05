TAKK OG FARVEL? Harry Kane etter kampen mot Aston Villa onsdag kveld, kanskje hans siste på Tottenham Hotspur Stadium i liljehvite drakter. Foto: RICHARD HEATHCOTE / X01348

Kane varsler samtale om fremtiden - ekspertene tror han drar

Etter nederlaget for Aston Villa onsdag kveld tok Harry Kane en runde rundt stadion og vinket til fansen - som endelig var tilbake. Ekspertene tror 27-åringen vinket farvel.

Og dagen etter kampen mot Aston Villa kom en episode av Gary Nevilles YouTube-program The Overlap der Harry Kane er gjest. Der gjorde spissen lite for å stanse ryktene om en Tottenham-exit.

– Jeg tror det er en samtale vi må ha. Akkurat nå må jeg reflektere og snakke med direktøren. Jeg vil spille Champions League. Jeg vil spille de største kampene og jeg vil ikke sitte igjen og angre på noe. Jeg har aldri sagt at jeg vil være i Spurs hele karrieren, og jeg har aldri sagt at jeg vil forlate Spurs, sier Kane.

TV 2-kommentatorene Øyvind Alsaker og Kasper Wikestad fikk også med seg Kanes runde rundt Tottenham Hotspur Stadium etter tapet for Aston Villa. Begge konkluderer med at Kane ser ut til å være ferdig i Spurs.

– Det så ikke ut som en som hadde tenkt å komme tilbake. Det alvorstunge blikket... Det så ut som han tok inn inntrykkene, gjorde opp status og reflekterte over årene i klubben der han har gjort så mye, sier Øyvind Alsaker.

– Ja, det så ut som en som vinket farvel. Det er veldig mye som tyder på det, sier Kasper Wikestad.

VG har snakket med TV 2-duoen om det som ligger an til å bli sommerens store overgangssaga.

«THIS IS MY CLUB»: Harry Kane er forgudet i Tottenham, men nå kan eventyret i London være over. Foto: PAUL CHILDS / POOL

– Forståelig

Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano, kjent for sitt kildenettverk og innsikt i overgangsmarkedet, melder at den notoriske målscoreren ønsker å forlate Tottenham denne sommeren. Etter 1–2-tapet for Aston Villa onsdag kveld gikk Kane en runde rundt stadion og vinket til fansen - kanskje for siste gang som Tottenham-spiller.

– Saker som dette pleier å starte sånn som denne. Det ser ikke bra ut for Tottenham-fansen. Dessverre, på mange måter. Enklubbsspillere blir det færre og færre av. Ofte er de bare en romantisk myte, sier Wikestad.

KOMMENTATOR: Kasper Wikestad. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kane har tidligere varslet at han ønsker å vinne trofeer, aller helst med Tottenham. Men det har bare blitt nesten: Tottenham kjempet om ligagullet i 2015/16, men ble nummer tre. De tapte Champions League-finalen for Liverpool i 2019, og Carabao Cup-finalen mot Manchester City tidligere i år.

Kane er under kontrakt med Spurs til 2024. Han har med andre ord to år igjen av kontrakten, men har rukket å bli 27 år gammel. Spissen har med andre ord det som ofte kalles «sine beste år» foran seg.

– Det er forståelig at en så god spiller vil ha trofeer på hylla når han legger opp, sier Wikestad.

Han tror målmaskinen fort kan ende opp i Manchester City, selv om Pep Guardiola har sådd tvil om klubbens midler i sommer:

– Fryktinngytende å tenke på

– Om motivasjonen er å vinne, er det ekstremt få alternativer. Kanskje fire eller fem, sier han, og nevner Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid og Bayern München.

– Han linkes til Manchester United også, og det er større sjanse for å vinne titler der enn i Spurs. Men det er ingen garanti, og det er ikke logisk å dra noe annet sted enn Manchester City dersom målet er å vinne, sier han, og får medhold av Alsaker.

– Det er fryktinngytende å tenke på Harry Kane i Manchester City, sier TV 2-kommentatoren.

– Kane har sett Kyle Walker dra til City i godt voksen alder med stor suksess. Han så Gareth Bale dra til Real Madrid og vinne den ene Champions League-tittelen etter den andre. Til og med Christian Eriksen har blitt seriemester i Italia...

– Han vil vinne trofeer, og da er det bare å se på hva City har rasket med seg de siste årene. Hadde jeg vært 27 år, med de beste årene foran meg, er Pep Guardiola med ny managerkontrakt et naturlig valg.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Manchester United - en utfordrer?

Alsaker mener Kane ville gjort det han kaller Englands beste lag for øyeblikket enda bedre.

– Jeg forstår Kane når han er så til de grader bedre enn laget han er en del av.

Britiske medier spekulerer også i en mulig gjenforening med Mauricio Pochettino i PSG, men det har ikke Alsaker troen på.

– Det er nok ikke den franske ligaen han vil vise til barnebarna sine en dag. Jeg holder en knapp på City, med Manchester United som utfordrere, sier Alsaker, og trekker i likhet med Wikestad frem det med «garanti».

– For Ole Gunnar Solskjærs del kunne Kane vært med på å skyte dem til en tittel, men det er ikke like trygt. Det som skiller United og City nå er garantien om å vinne. Du kan nesten ikke velge et sikrere kort enn City akkurat nå.

UTFORDRER: Ole Gunnar Solskjær og Harry Kane. Nylig sa Solskjær at de ser på muligheten for å hente en spiss i sommer. Foto: Lynne Cameron / EPA

– Men... Glazer-familien (eierne av Manchester United, journ. anm.) skal blidgjøre fansen, og det er bare én måte å gjøre det på egentlig. United har nok ganske tett kontakt med folkene til Kane.

– Men det er på ingen måte noen «done deal» her, og jeg er spent på hvor hardt Daniel Levy spiller, sier Alsaker.