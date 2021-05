Dette betyr et kommersielt samarbeid.

PÅ FLYTTEFOT: José Mourinho skal til Italia og Roma. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Di Canio om Mourinho: − Den verste av de verste

Paulo Di Canio er ikke positiv til Romas ansettelse av José Mourinho som ny manager.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

– De får den verste av de verste. Jeg forstår at de trenger et stort navn, men det er som å signere en spiller som er ferdig, sier Di Canio til Sky Sports Italia.

Denne uken ble det kjent at José Mourinho tar over Roma etter denne sesongen. Di Canio, som spilte for erkerivalen Lazio, Juventus, Milan, Napoli og West Ham blant annet, er kritisk til portugiserens inntog på Stadio Olimpico.

José Mourinho: * Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho * Alder: 58 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) * Klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018), Tottenham (2019-2021). * Meritter: * Seriemester (8): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). * Champions League: (2): Porto (2004), Inter (2010). * UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). * Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). * Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017). * Har også vunnet supercupen i Portugal, England, Italia og Spania. * Aktuell: Ansatt som Roma-trener fra neste sesong. Vis mer

– Mourinho spiller ikke en gang fotball. Han spiller anti-fotball. Man kan kanskje kose seg med han på noen pressekonferanser, fordi kontroverser er bra for teateret, sier Di Canio.

Mourinho har ikke kommentert Di Canios utsagn, men har uttalt at han liker visjonene og planene til Roma.

– Det er den samme ambisjonen og drivkraften som alltid har motivert meg, og sammen vil vi bygge et vinnende prosjekt i løpet av de kommende årene, sa Mourinho.

KONTROVERSIELL: Paulo Di Canio var innblandet i flere kontroverser som fotballspiller. Her feirer han et mål for Lazio i 2005. Foto: GIUSEPPE CALZUOLA / AP

Marco Materazzi, sentral VM-helt for Italia i 2006, og José Mourinho fikk et tett forhold da de var sammen i Inter. De vant Champions League, Serie A og cupen i 2010. Materazzi venter at Mourinho får en tøff jobb i Roma.

– Han vil gjøre alt for at de skal dra i samme retning og kommer til å få folk på sin side. Spesielt når supporterne kan komme tilbake på stadion. Men han har mye å bevise. De siste årene har han ikke levd opp til verdien sin, sier Materazzi til Gazzetta dello Sport.

Her kan du spille på kveldens kamper!

Tidligere Roma-direktør Walter Sabatini (nå Bologna-direktør) mener klubben er vanskelig å trene, men har troen på at Mourinho kan passe inn.

– Mourinhos ankomst er et jordskjelv følelsesmessig for en klubb som Roma, og kanskje et jordskjelv Roma trenger. Det har vært stille rundt klubben en stund, sier Sabatini.

les også Mourinho overtar Roma – ekspert er positiv

Avtroppende Roma-manager Paulo Fonseca var full av lovord om sin landsmann og erstatter på pressekonferansen før andre semifinale i Europa League mot Manchester United i England.

– Mourinho er en stor trener og vil gjøre en god jobb her, sier Fonseca.

Roma ble ydmyket og tapte 2–6 i første kamp.

les også Dette er de utskjelte Manchester United-eierne

VGs tips: Borteseier

Europa League og andre semifinale. Manchester United fikk avlyst storkampen mot Liverpool og slik har spillerne fått ekstra hvile til kveldens kamp. Men med det hektiske programmet gjestene har i hjemlig ligainnspurt ligger det an til at noen av stjernene får hvile i Roma. Italienerne står overfor litt av en oppgave her. Formen er skrantende med kun ett poeng av de 12 siste oppnåelige. De har en håndfull skader, men Mancini (f) har sonet ferdig.

Vi prøver borteseier for Manchester United til 1,80 i odds. Spillestopp er 20.55. Kampen vises på TV 2.