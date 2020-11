STORSCORER: Ada Hegerberg (t.h.) i aksjon mot Barcelonas Leila Ouahabi i Champions League-finalen i 2019. Foto: Tibor Illyes / MTI

Ada Hegerberg spiller ball igjen: Håper på comeback i 2020

Ada Hegerberg (25) trener igjen med ball, og mamma Gerd Stolsmo satser på at det blir comeback allerede i 2020.

To alvorlige skader har gjort at fotballstjernen har gått vært ute i mer enn ni måneder, men tirsdag melder Olympique Lyon på Twitter at hun igjen trener med ball. Men mens lagvenninnene er ute, spiller Hegerberg inne med egen trener.

– Da er hun et skritt nærmere å spille kamper. Kjenner jeg henne rett, har hun blinket seg ut et tidspunkt, sier mamma Gerd lurt.

– Testene går bra. Kneet er sterkere enn noen gang, og den andre skaden ser også bra ut. Nå handler det om å få tilbake ballfølelsen.

Hegerberg har vært uheldig i 2020:

* I januar røk korsbåndet i kneet. Det skjedde på trening hjemme i Lyon.

* I slutten av august ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen. Dette var et brudd fra våren 2019 som hun slet med. Det ga smerter.

– Nå er hun virkelig i rute, og vi gleder oss til den dagen det «smeller», sier Gerd Stolsmo.

– Når kan det skje?

– Jeg vil ikke spå noe, men vi håper at det kan skje på denne siden av nyttår.

Ada Hegerberg ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016 og verdens beste i 2018. Hun var tidenes første kvinne som mottok den prestisjetunge prisen Ballon d'Or. Nå har hun hatt sin verste skadeperiode noen gang.

– Ligaen går for fullt på tross av corona-pandemien. De har strenge regler, men det går greit. Derimot skulle jeg gjerne ha besøkt henne. Det har ikke vært mulig, sier moren.

Selv uten Ada Hegerberg vant Olympique Lyon Champions League også i 2020. Det var femte gang på rad. Nå leder de den hjemlige ligaen suverent med full pott etter syv kamper og 23–1 i målforskjell. Uten Hegerberg er det imidlertid ingen som har scoret spesielt mange mål. Eugénie Le Sommer, Nikita Parris og Wendie Renard står alle med tre treff. Alt tyder på at det blir en duell med Paris Saint-Germain om gullet.

Hegerberg er tidenes mestscorende spiller i Champions League:

Publisert: 03.11.20 kl. 18:13