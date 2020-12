FRA BUNN TIL TOPP: I sin første sesong i Trondheim etter overgangen fra Fart, kjemper Julie Blakstad om gull med Rosenborg. Her avbildet under NM-kvartfinalen mot LSK Kvinner. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

RBK-profil før gullstrid: Vil ikke oppdateres på VIF-resultat

LILLESTRØM (VG) De ligger fire mål bak Vålerenga i kampen om gullet i Toppserien, men hverken Julie Blakstad (19) eller Kristine Nøstmo (27) er interessert i å vite hvordan det går med Oslo-laget underveis i siste serierunde – og får støtte av treneren.

For mindre enn 30 minutter siden

Striden om hvem som tar gullet i Toppserien denne sesongen avgjøres søndag og kun ett poeng skiller de tre gullkandidatene før siste serierunde:

Vålerenga står med 35 poeng på toppen og +21 i måforskjell

Rosenborg står også med 35 poeng, men har dårligere målforskjell enn Vålerenga (+17)

Avaldsnes har 34 poeng og +14 i målforskjell

Regnestykket for trønderne er relativt enkelt før sesongens siste kamp blåses i gang: De må ta igjen fire plussmål på Vålerenga for å kapre seriegullet hvis begge lag vinner sine kamper.

Hvordan har de tenkt til å løse det underveis i kampen?

– Jeg har ikke tenkt så lengt, men vi må jo bare gå inn der for å vinne kampen, sier RBK-trener Steinar Lein (49) til VG.

Slik gikk møtet mellom gullrivalene i oktober:

Trøndernes motstander på søndag er Klepp – et «godt hjemmelag» ifølge Lein.

– Vi må bare forberede oss best mulig og spille en utrolig god kamp, så får vi telle opp etterpå, sier han.

49-åringen tror ikke det er noen god idé å informere spillerne for mye om hva som foregår i Vålerenga og Avaldsnes’ kamper.

– Det å begynne å flakke ut til både Bergen og Oslo... Vi må være dønn til stede på Jæren, vi, sier han bestemt.

Men hvor mye ønsker spillerne selv å vite om resultatene som påvirker dem?

– Huff, helst ingenting for min del! sier keeper Kristine Nøstmo og ler.

Hun tror det er individuelt hvor mye man ønsker å vite - noen får høye skuldre, andre ikke. Rosenborg bør ha fokus på seg selv og å vinne sin kamp, mener hun.

– Vi må frem og score mange mål. Det vet vi på forhånd, så får vi bare gjøre det vi kan og se hva resultatet blir i den andre kampen etterpå, sier Julie Blakstad.

– Så du vil ikke vite noe?

– Nei, jeg tror egentlig bare det blir en stressfaktor, sier 19-åringen.

les også Går til angrep på dommernivået i Toppserien: – Rett og slett ikke godt nok

Til tross for at det blir en nervepirrende sesongavslutning, gleder de seg over det de opplever som en økt interesse rundt Toppserien som følge av den jevne gullstriden.

– Det har jo vært flere sånne avslutninger i Eliteserien tidligere, som den gangen gullet ble avgjort på mål mellom Rosenborg og Vålerenga, sier Lein og tenker tilbake til trøndernes seriegull i 2004.

Da stod begge lag med 48 poeng og +18 i målforskjell etter siste serierunde, men Rosenborg ble seriemester på flere scorede mål enn Vålerenga (52 mot 40).

Lein håper naturligvis det vipper i trøndernes favør også 16 år senere, men alt i alt er han fornøyd med det laget har prestert i sin første sesong etter navnebyttet fra Trondheims-Ørn.

– Vi har hatt en fantastisk sesong. Vi skulle ønske vi hadde gått videre i cupen også, men vi har utviklet oss som lag og uansett hvordan det går, har vi hatt en bra sesong. Det er mye å bygge videre på, sier han og legger til:

– Men når vi er så nære, så ønsker vi selvfølgelig å ta det aller gjeveste.

Den jevne gullkampen i Toppserien kan du følge hos VG Live til helgen.

Toppserien-runden starter klokken 13 på søndag og slik kan du følge de tre gullkandidatenes kamper:

Publisert: 06.12.20 kl. 08:52