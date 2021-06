FERDIG: Joey Hardarson skal være ferdig som Start-trener. Foto: Carina Johansen

Medier: Start-treneren Hardarson sparket

Joey Hardarson og hans assistent Mattias Andersson er ifølge flere norske medier ferdig i Start.

Av Yngve Gjerde

Publisert:

Det melder både Fædrelandsvennen og TV 2.

Joey Hardarson og Mattias Anderson har vært henholdsvis hovedtrener og assistent siden mai 2019, men etter bare fem serierunder i årets OBOS-liga-sesong er det duket for trenerskifte i Kristiansand.

Hardarson spilte selv for Start i sin karriere som aktiv spillere. Han var i klubben fra 2004 til 2008, og har også vært i klubben som assistenttrener før han tok over som hovedtrener for snaue to år siden.

44-åringen fikk også to kamper for det islandske landslaget i spillerkarrieren.

Start rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, og er i skrivende stund på 7. plass i OBOS-ligaen. Sørlendingene har startet sesongen med to seirer, én uavgjort og to tap. Lørdag tapte de 0–2 for Åsane.

Start har foreløpig ikke bekreftet sparkingen. Neste kamp for Start er mot Ull/Kisa lørdag.

Saken oppdateres.