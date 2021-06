Helland får avbrekk på to-tre uker etter RBK-triumfen: − Verdt det så det ljomer etter

LILLESTRØM (VG) Han kom, så, scoret, vant – og forsvant. Pål André Helland (31) anslår at han får to til tre uker på sidelinjen etter å ha bidratt til Lillestrøms bragdseier mot Rosenborg.

– Det er verdt så det ljomer etter. Det veier opp for det siste halvåret på sykkel, beskriver LSK-offensiven om de 20 minuttene han fikk på Åråsen fredag kveld.

Hans første seriekamp fra start for sin nye klubb var mot den gamle, og Helland rakk å banke inn ledermålet før en lyskestrekk tvang ham av banen. Lillestrøm-treningen mandag brukte han til sykling og styrkeøvelser.

For Helland blir det ingen tur til Bergen og det som ville vært et nytt møte med andre gamle kjenninger, som Brann-trener Kåre Ingebrigtsen, når Lillestrøm gjester Eliteseriens dårligste lag onsdag kveld.

– Det er forbannet kjipt, selvfølgelig. Planen min var å være klar for å starte. Jeg hadde fått tre og en halv uke med «oppkjøring», hvor jeg har spilt litt kamper og trent fullt hele tiden. Jeg begynte å føle meg ordentlig matchfit, sier han om tiden inn mot RBK-kampen.

I etterkant har han fått reaksjoner som tyder selv på at trønderne unnet ham oppturen mot Rosenborg.

– Én Vålerenga-supporter håpet jeg var skadet for resten av karrieren. Ellers har mange skrevet at de tok seg selv i å juble for målet mitt, selv om de er Rosenborg-supportere. Da har man etterlatt et godt inntrykk, iallfall for noen, røper Helland.

Sammen med trønderkompis og Rosenborg-eiendom Gjermund Åsen lot de både meningene og følelsene flomme fritt i seiersintervjuet med Eurosport etter fredagens 2–0-seier, der de scoret hvert sitt:

– Veldig mange mente de satt med tårer i øyekroken selv, at de ble rørt. Det er fint at folk kan ta del i den følelsen Gjermund og jeg hadde. Det må vi tore å gjøre, vise følelser og gjøre oss sårbare. Da tror jeg folk lettere kan assosiere seg med oss spillere når vi viser det, mener Helland.

– Tror du Åsen har en fremtid i Rosenborg etter dette?

– Gjermund Åsen har en fremtid der han har lyst til å spille fotball. Så god er han. Jeg håper det er her, svarer Helland om sin innleide lagkamerat med Rosenborg-kontrakt ut 2022-sesongen.

Både Lillestrøms fysiske trener Geir Kåsene og Helland anslår at LSK-profilen er ute i to til tre uker. Da ryker iallfall Mjøndalen-kampen på Åråsen kommende søndag.

– Litt på kontoen for uflaks. Historikken min sier at jeg er litt mer utsatt enn andre, men når jeg på 84 kilo skal stikke alt jeg kan til den ene retningen og noen står på foten min, så jeg ikke får den med meg... Jeg er ingen rumensk turner. Jeg har mine anatomiske begrensinger. Jeg skal jobbe steinhardt for å være klar fortest mulig, lover Helland.

– Dere har Vålerenga 11. juli. Er det en kamp...?

– Som jeg fort scorer i, fullfører Helland før VG har rukket å stille spørsmålet om det er en aktuell returdato.

UTEN BALL: Pål André Helland etter mandagens trening på LSKs treningsfelt. Til høyre spillerutvikler Frode Kippe. Foto: Øyvind Herrebrøden

