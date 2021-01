VEKK: Martin Ødegaard bytter etter alt å dømme ut Real Madrid-drakt med Arsenal-drakt innen kort tid. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Slik blir Ødegaards rolle i Arsenal – dette er nordmannens «konkurrent»

Martin Ødegaard (22) ventes å bli presentert som Arsenal-spiller innen kort tid. I London skal han etter alt å dømme konkurrere om plassen med en engelsk 20-åring.

– Vi har en veldig klar tanke om hvordan vi vil utvikle spillerne våre og hva de trenger for å utvikle seg, uttalte Arsenal-manager Mikel Arteta etter lørdagens exit mot Southampton i FA-cupen.

Flere engelske eksperter har nemlig uttrykt bekymring for at Martin Ødegaards ankomst skal ødelegge utviklingen til Emile Smith Rowe (20).

– Jeg har hørt om denne gutten lenge. Han hadde et godt låneopphold i Real Sociedad og gjorde det veldig bra, sier Manchester United-legenden Rio Ferdinand på YouTube-kanalen Five.

– Det eneste som bekymrer meg er om han kommer inn og tar plassen til Emile Smith Rowe, da blir jeg knust. Han har kommet inn og gjort utrolige ting. Han har vært et friskt pust for Arsenal og jeg er sikker på at fansen hadde vært ville etter ham om de var på stadion.

Nevnte Smith Rowe har etter hvert gjort den offensive midtbanerollen i Artetas 4–2–3–1-formasjon til sin, men nå tyder det meste på at Martin Ødegaard skal gi 20-åringen kamp om plassen.

– Jeg tror de trodde at de kunne klare seg med det de hadde. Det gjorde de imidlertid ikke. De begynte å se seg om etter en kreativ midtbanespiller, men Emile Smith Rowe har hatt noen veldig gode uker i den posisjonen, sier The Athletic-journalist og Arsenal-kjenner David Ornstein til VG.

Slik kan Arsenal se ut med og uten Ødegaard:

Fotballjournalist og La Liga-ekspert Guillem Balague tror at Ødegaard kommer til å spille mye.

– Han går til Arsenal for at han skal gå rett inn på laget, sier Balague til TV 2.

Nylig forsvant Mesut Özil ut portene og ble klar for Fenerbahçe. Tyskeren blir imidlertid ikke erstattet direkte, ettersom han ikke har vært en del av laget på en stund.

Ornstein sier at spillere som Isco og Christian Eriksen har blitt koblet til Arsenal, men at det aldri var særlig aktuelt. Willian har ikke gjort plassen til sin egen, men så fikk altså Smith Rowe gjennombruddet sitt.

– Arsenal fikk et stort dilemma. De ville hente inn en eldre spiller som Smith Rowe kunne se og lære av og etter hvert bli bedre enn, men det var ikke enkelt i dette markedet, sier han.

I Real Sociedad ble Martin Ødegaard stort sett brukt som indreløper i en 4–3–3-formasjon. I Real Madrid har han vekslet mellom å bli brukt i den posisjonen og i den såkalte 10er-rollen, som er mer lik den han kommer til å få i Arsenal.

– I øyeblikket har han ingen klart definert rolle, for det er mange roller der Martin kan spille, sa Real Madrid-manager Zinedine Zidane da han hentet Ødegaard tilbake fra lån.

Det virker det derimot som han får i Arsenal. Innsalget til Arsenals manager skal være det som overbeviste Martin Ødegaard til å velge London-klubben.

Låneavtalen til Martin Ødegaard gir Mikel Arteta også muligheten til å legge om til 4–3–3 slik Manchester City spilte da spanjolen var assistent der. Da kan det være plass til både Smith Rowe og Ødegaard foran Thomas Partey som midtbaneanker.

The Telegraph-skribenten Sam Dean sier seg enig med David Ornstein i at Ødegaard «kan fylle et kreativt tomrom i Arsenal».

Samtidig skriver avisen med bekymring om nordmannens skadehistorikk og at «det siste Arsenal ønsker er en gjentakelse av lånet av Denis Suárez». Midtbanespilleren utlån fra Barcelona ble nemlig aldri noen suksess.

Rio Ferdinand gleder seg til å se Martin Ødegaard i Arsenal-drakt.

– Gutten er et stort talent, det er det ingen tvil om. Han trenger å finne seg til rette et sted, forhåpentligvis i Arsenal. Jeg håper han gjør det bra. Arteta hadde et godt rykte, både da han var i City og nå i Arsenal, med å få det beste ut av unge spillere, sier eks-midtstopperen.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken har stor tro på at Martin Ødegaard vil kunne lære mye av Mikel Arteta «ved en eventuell overgang».

– Jeg synes de har en god manager. Jeg liker Mikel Arteta og måten han prøver å sette det her opp på. Men han kommer ikke inn i noe som er en selvkjørende maskin på noen som helst måte, sier Solbakken til VG.