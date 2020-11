Kommentar

Splid på innsiden

Av Leif Welhaven

Verdenscupen på Lillehammer er utsatt uten bråk, mens det fredelig ble avgjort at Norge trekker seg som medarrangør av EM i håndball. Rundt herrelandslaget har det imidlertid stormet de siste dagene. Foto: HSF

Coronastrategien i idrettsbevegelsen er sterkt sprikende. Mens fotballen har problemer med å se forbi egen nesetipp, tar andre skikkelig samfunnsansvar.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kontrasten er påfallende hva gjelder hvordan det håndteres at den ene nedslående nyheten avløser den andre i norsk idrett under pandemien. Forskjellen på linjen til Norges Fotballforbund (NFF) og tonen som velges sentralt i Norges idrettsforbund (NIF) i coronadebatten har vært tydelig lenge, men ble satt på spissen under landslagsbråket.

Dette kommer tydelig frem om man sammenligner pressemeldingene de sendte ut i løpet av fredagskvelden. Mens fotballen angrep myndighetene og kjempet for seg og sitt, var idrettspresidenten klar på at det er «en riktig beslutning å ikke sende spillere som nå er i karantene til nye kamper i karantetiden».

Ser man på hvordan idretten for øvrig håndterer å bli rammet av en ekstraordinær situasjon, er det få andre enn fotballen som velger den aggressive stilen.

les også Hjem med rutefly etter kaotisk uke - vil ikke kommentere karantenebråket

Nå er det bekreftet at det ikke blir arrangert noe håndball-EM på norsk jord i desember. Det er selvsagt en stor skuffelse for håndballfamilien, som hadde gledet seg stort til førjulsarrangementet. Det var en stund håp om at det ville hjelpe å konsentrere den norske delen til Trondheim, men de siste dagene er det blitt tydeligere og tydeligere hvor det bar. Håndballpresident Kåre Geir Lio & co kunne sikkert valgt en krigersk strategi i offentligheten, ved å klage sin nød om hvor trygt de kunne gjort det og hvor viktig det er at landslag møter hverandre akkurat nå.

Men i stedet står håndballsjefen frem som en samfunnsbevisst leder, som innser hva som er viktigst under en pandemi.

«Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne», lød det fra Lio da det ble offentliggjort at Norge bakker ut.

les også Går ut med knallhard kritikk av Kjøll og NIF: – Ikke godt nok

Skifolket hadde sett frem til å arrangere verdenscup på Lillehammer 4. til 6. desember, og kunne argumentert med patos om god plass i og rundt løypene i et utendørsarrangement. Etter det VG kjenner til er det ikke utenkelig at skiforbundet kunne hatt et håp om politisk velvilje under strenge rammer, og det var i alle fall ikke avklart at det ville blitt nei da forbundet valgte den kloke linjen tidlig. I en tid med økende smitte og mye usikkerhet ville det vært negativt for alle, ikke minst den lokale arrangøren, om det hadde forblitt i det blå om det ble verdenscup eller ei.

Skipresident Erik Røste har håndtert saken stødig, og konkluderte mer enn tre uker før det skulle vært renn med at «de betydelige ressursene som må til, både økonomisk og menneskelig, mener vi likevel dette er en riktig beslutning». Dermed slipper vi forflytning av en stor mengde mennesker i en krevende tid. Nå skal det gjennomføres nasjonale renn, der det nærmer seg åpning for langrenn og kombinert, som nok vil utløse diskusjoner om antall folk på et lite sted som Beitostølen. Men i volum og utløst reisevirksomhet er forholdene forskjellige.

les også Kulturminister Abid Raja legger én milliard på bordet til idretten og frivilligheten

I andre deler av idretten hører vi veldig lite klagesang, og bakgrunnssamtaler med aktører vitner om at det felles ansvaret står høyt i kurs.

Ofte er det et problem i idretten at den interne lojaliteten fører til at det blir et blast debattklima, der ingen våger å utfordre rådende oppfatninger. Om det er én ting fotballen ikke kan beskyldes for akkurat nå, så er det å være skuggeredde overfor storsamfunnet og faren for å støte fra seg resten av idrettsbevegelsen.

Men akkurat under omstendighetene som preger ekstremåret 2020, hadde nok storebror gjort klokt i å samkjøre seg bedre med resten av idrettsfamiliens veivalg.

Publisert: 17.11.20 kl. 10:01

Mer om Fotball Idrett