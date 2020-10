Kommentar

Disse kampene burde aldri vært spilt

Av Leif Welhaven

Nations League ruller over hele Europa. Mens Martin Ødegaard bidro til at Norge slo Nord-Irland, vant Danmark over England og Portugal over Sverige denne onsdagen. Foto: VG/EPA/AP

Under ekstreme omstendigheter er det uforsvarlig og unødvendig å tvinge gjennom en ny runde av en turnering som få forstår hva går ut på.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

At det spilles en ny Nations League akkurat nå skriker etter noen kritiske spørsmål:

Hvorfor skal europeiske landslag gjennom det mystiske konseptet midt i en pandemi?

Hvorfor er det ikke flere innad i fotballen som stopper opp og stiller det opplagte, overordnede spørsmålet: Trenger vi virkelig dette akkurat nå?

Skal man analysere problematikken, er det ikke bare viruskrisen som skaper prinsipielle problemer ved fotballtoppenes valg. To hovedårsaker tilsier at det hadde vært klokt å droppe et så vidtrekkende kampprogram som landslagene må gjennom høsten 2020.

GRUNN 1: CORONA-KRISEN

Det er ingen selvfølge at det utøves toppidrett i Europa, i en tid der nesten alle de aktuelle landene er «røde». Idretten forvalter en skjør tillit de har fått av myndighetene i ulike land, som når som helst kan trekkes tilbake, i en tid der den ene corona-alarmen avløser den andre.

Da kan man undre seg over hvor skjønnsomt tilliten blir forvaltet. Hadde det vært riktigere å konsentrere seg om å få avviklet det strengt tatt viktigste, fremfor å pøse på med kamper overalt? Må vi ha hjemme- og borteoppgjør mellom Latvia og Færøyene?

Et ferskt eksempel setter problemstillingen på spissen: Israel og Norge mistet muligheten til å nå EM, men snart skal landene trolig møtes i en «bronsefinale» for forrige Nations League. Altså en kamp uten noen praktisk verdi. Det innebærer at apparatet til et land utenfor Schengen skal på en helt unødvendig reise til Norge. I november. Bare fordi man må oppfylle en forpliktelse overfor UEFA.

Er da fornuften påskrudd hos dem som bestemmer?

Mange vil mene at relativt få smittetilfeller viser at det var riktig å åpne opp fotballen under strenge vilkår. Men det er forskjell på grader av åpning.

Utviklingen viser hvor skjørt alt er, og vi ser stadig eksempler på smitte som kan få sportslige konsekvenser. Når Portugal brått må klare seg uten Cristiano Ronaldo på grunn av covidsmitte, er jo det ikke sportslig irrelevant (selv om det gikk fint uten ham mot Sverige). På den globale arena viser smittehistorikk hos navn som Zlatan, Neymar, Pogba, Dybala, Di Maria, Mbappé, Rugani, Navas, Thiago, Marquinhos, Mané og Hudson-Odoi at selv ikke strenge smittevernkrav har skånet fotballen fra covid-19.

Og skulle man først droppet noe, for å sikre best mulig sannsynlighet for at det som betyr mest faktisk blir noe av, burde en ny runde av Nations League vært noe av det første som ble skrotet.

10 av 13 europeiske plasser til det kommende verdensmesterskapet skal uansett fylles gjennom den ordinære kvalifiseringen. Om viljen hadde vært der, kunne det enkelt vært funnet en annen løsning for resten av plassene enn mer Nations League nå. Det hadde vært mer forstandig å løse dette på et tidspunkt der sannsynligheten for en vaksine og mer normale forutsetninger hadde vært til stede.

les også Lagerbäck om kampprogrammet: – Det er langt fra forsvarlig

GRUNN 2: BELASTNINGEN PÅ SPILLERNE

Fotballstjerner er privilegerte, men samtidig mennesker med en tålegrense for belastning. Summen av alt i 2020 gir grunn til å spørre om strikken strekkes for langt. Forholdene varierer fra land til land, men mange er i gang med en ny sesong etter minimalt med hvile, og tettheten i kamper nå i høst er tung. Hvor mange ender unødig på sykestuen?

Lars Lagerbäck har helt rett når han snakker om den fysiologiske forsvarligheten rundt tre kamper på seks dager. Men dette kommer jo også på toppen av hvordan det har vært for mange i et rart år. Hvordan høsten etter hvert kommer til å slå ut på skadestatistikker og dermed konkurranseforhold for både klubb- og landslag, vil tiden vise. Men vi har snakket altfor lite denne høsten om hvordan spillernes arbeidsredskap, altså kroppen, tynes og tynes for å få gjennomført mest mulig på kort tid.



I diskusjonen om Nations League er det også et bakteppe at enkelte mener reglene er for rebusaktige. Arsène Wenger har uttalt at «spør du folk på gaten om hva Nations League er, finner du ikke mange som er i stand til å forklare det». (Se en grundig forklaring HER). Dersom det er slik at den jevne supporter ikke henger med på regler og veien videre, er det da supporteren eller regelmakerne det er noe galt med? Eller er det egentlig så vanskelig om man gidder å sette seg inn i materien?

Nå er den store samtalen om Nations League en litt annen skål, men akkurat denne versjonen kunne vi fint klart oss foruten.

Publisert: 15.10.20 kl. 23:41

