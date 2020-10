HARDT PRESSET: Tysklands landslagssjef Joachim Löw (t.v.) får kritikk fra Lothar Matthäus, som nå er TV-ekspert. Foto: NTB

Treneren møtes av «Lagerbäck-debatt»: – Ingen slår på TV for å se Tyskland lenger

Tyskland-sjef Joachim Löw (60) har et voldsomt press på seg før de to Nations League-kampene mot Ukraina (lørdag) og Sveits (mandag).

Nå nettopp

Etter bare 3–3 mot Tyrkia tidligere i uken har det vært noe av den samme debatten som i Norge om bruk av spillere som ikke spiller til daglig i sine klubber.

– Schulz, Dahoud, Brandt, Draxler, Rüdiger – Löw tar konsekvent ut spillere selv om disse spiller lite eller ingenting i sine klubber. Lenge ble dette akseptert, skriver Bild.

Det handler altså om Nico Schulz (Borussia Dortmund), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain) og Antonio Rüdiger (Chelsea).

Det har vakt stor oppsikt de siste par dagene at tidligere landslagsstjerne og nå Sky-ekspert Lothar Matthäus har gått ut mot dette.

– Det forundrer meg når jeg ser at mange spillere som Nico Schulz spiller for Tyskland, når de sitter på benken for klubbene sine. Derfor slår ingen på TV lenger for å se Tyskland, mener Matthäus ifølge Bild.

Storavisen mener det blir en svær debatt om landslaget dersom det ikke blir seirer i disse to kampene - og peker spesielt på fem forhold som vil komme fram:

* Er Jogi Löw rett mann til å lede Tyskland i neste års EM?

* Bruken av spillere som sitter på benken i sine klubber.

* Vrakingen av Thomas Müller etter at han hadde spilt kamp nummer 100 i november 2018.

* Hva har skjedd med tysk landslagsfotball siden VM-gullet i 2014?

* Blir det nytt nedrykk i Nations League?

Til det siste skal det sies at Tyskland egentlig skulle rykke ned etter forrige Nations League, men takket være at UEFA utvidet til 16 lag, er Tyskland fortsatt i topp-divisjonen. Nå er de i gruppe med Frankrike, Sveits og Ukraina.

På fredagens pressekonferanse uttalte Jogi Löw at han ikke har tenkt å kommentere kritikken som har kommet:

– Jeg har ikke lest noe de siste to dagene. For meg er det fullstendig likegyldig hvem som sier hva.

VG-tips: Ukraina-Tyskland

* HKP (1-0). Nations League A og gruppe 4. Kampdag nummer tre.

* Ukraina imponerte voldsomt i EM-kvaliken i fjor med 6-2-0-fasit på åtte kamper og 17-4 i målforskjell. Og det var i en pulje med sterke motstanderlag som Portugal og Serbia. Men i høstens kamper har fasiten vært blandet. Først ble Sveits slått 2-1, før laget ble påført et 0-4-borteap for Spania - begge Nations League-matcher. I onsdagens treningskamp borte mot Frankrike var ukrainerne hemmet av positive coronavirustester. Seks Sjakthar Donetsk-spillere var utelukket, og i tillegg ble Bushchan (k) tvunget til å debutere.

* Tyskland vant seks av syv EM-kvalikkamper i fjor. Men har spilt tre strake uavgjorte kamper i høst. Senest i onsdagens privatkamp mistet tyskerne sin 3-2-føring på tampen - til 3-3 mot Tyrkia. En rekke stjerner ble spart, og her tenker vi at det er naturlig å se Neuer (k), Kimmich (mb) Gnabry (a) og Werner (a) fra start. Mot et reservespekket Ukraina tror vi tyskerne skal sikre en seier med handikap.

Du kan spille fram til kl. 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 10.10.20 kl. 15:19

