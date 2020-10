PERLEHUMØR: Erling Braut Haaland gliser under tirsdagens treningsøkt på Ullevaal Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Scholes tror Haaland kan nå Messi- og Ronaldo-nivå

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (72) har advart norske medier mot å skape for store forventninger til et ungt norsk landslag. Men de internasjonale ekspertene får han gjort fint lite med.

For mindre enn 10 minutter siden

Og de har åpenbart ikke fått med seg svenskens frykt for at det skapes et «luftslott».

Tirsdag pryder Erling Braut Haaland forsiden til den spanske storavisen Marca, mens Manchester United-legenden Paul Scholes har vært ute og kastet bensin på bålet.

– Manchester United trenger en spiss i toppklasse. Harry Kane eller Haaland. Jeg synes Haaland er sensasjonell. Han kommer til å være oppe der med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi muligens. Han er så god ut fra det jeg har sett av ham så langt, sier Scholes til Stadium Astro.

les også Haaland knuser verdens beste spisser: – Veldig respektløs

– Det tror jeg også han kan, svarer Lars Lagerbäck på VGs spørsmål om de store ordene fra Scholes.

På noen områder er jærbuen i hvert fall foran skjema: Søndag scoret han sitt første hat trick på landslaget i en alder av 20 år og 83 dager. Det er tidligere enn både Neymar (20 år og 218 dager), Ronaldo (28 år og 213 dager) og Messi (24 år og 250 dager).

– Med tanke på alderen og hva han har prestert på klubb og landslag, så er han veldig langt fremme. Han spiller i et veldig bra lag i Dortmund og er allerede etablert der. Det er deler han kan forbedre seg på, og det vet han selv, men han er definitivt en topp internasjonal spiss i dag, sier Lagerbäck.

Lagkamerat Ajer har heller ingen innvendinger mot de store spådommene.

– Haaland er strålende, han, det er ikke så mye mer å si om det. Han har en sult hver eneste dag på trening som er fantastisk å se på. Han vil så inderlig vinne, og da utvikler man seg videre. Det er liten tvil om at han vil nå høyt opp, sier Celtic-proffen.

Saken oppdateres!

Publisert: 13.10.20 kl. 12:58