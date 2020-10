Kommentar

Burde startet med Sørloth

Av Knut Espen Svegaarden

INNBYTTER: Alexander Sørloth. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

ULLEVAAL STADION (Norge - Nord-Irland 1–0) Et selvmål sørget for at Lars Lagerbäck trolig tar med seg laget sitt til Østerrike for gruppefinale i Nations League 18. november. Det kan bli en hyggelig landslagshøst - tross den triste EM-sortien.

Kanskje var det tilfeldig at scoringen kom to minutter etter at Alexander Sørloth entret Ullevaal-gresset. Men det norske angrepsspillet fungerer best når Sørloth junior er oppspillspunkt.

Jeg mener det var feil å fjerne Sørloth fra start-oppstillingen. Det engelske uttrykket «If it’s not broken, don’t fix it» lever stemmer veldig ofte. Også her: Så lenge kombinasjonen Sørloth-Haaland fungerer, og det har den gjort i to og en halv av tre kamper, så mener jeg Lagerbäck burde fortatt med suksess-duoen sin på topp.

Og det er ikke fordi Joshua King er for dårlig. Det skyldes rett og slett at Haaland-Sørloth har vist at de skremmer de fleste motstanderne. Du får en helt annen fysikk på topp med Sørloth der, du kan spille ballen mer i lufta og oftere inn i feltet, og du mører motstanderne i langt større grad enn du gjør med King på banen.

Det tok 65 minutter før Sørloth entret banen. Da hadde Joshua King hatt én stor sjanse, etter 52 minutter. Byttet måtte komme, men det kom i seneste laget.

For dette var en fotballkamp som fort kunne endt 0–0, eller i verste fall 0–1, til tross for at Norge hadde ballen70 prosent og styrte det meste på Ullevaal denne onsdagskvelden.

Det var en sånn kveld. Norge spilte og spilte, stort sett ganske presist. Men nord-irene lå lavt, som en grønn mur mot de røde, norske spillerne. Og når ikke Erling Braut Haaland hadde dagen, verken med flaks (forsøket hans etter to minutter var NESTEN inne ...) eller dyktighet (en heading og et skudd som han ofte setter i mål), så kunne det se ut som Norge ville få en ny nedtur etter en opptur: «Bare» 0–0 hjemme mot gruppejumbo Nord-Irland, et lag Norge slo 5–1 i Belfast for en måned siden.

Men på corner nummer åtte, og med Alexander Sørloth på banen og inne foran mål, ble det fort panikk hos nord-irene. Martin Ødegaards gode corner, kaos rundt Sørloth, Stefan Strandberg og diverse nord-irer, og ballen traff Stuart Dallas - og keeper var utmanøvrert.

Dermed fikk Norge scoringen de trengte, som gjør at nasjonen fortsatt er med i kampen om å vinne Nations League-puljen. Men Lars Lagerbäck kan faktisk takke André Hansen for dette. RBK-keeperen, et overraskende valg i det norske målet, gjorde to kjemperedninger i løpet av de 19 første minuttene. Da Norge ble kontret ut, da var Hansen der.

Helt avgjørende for resten av kampen.

Trolig blir det ren gruppefinale i Wien om en måned, og Lars Lagerbäck har god tid til å finne en tropp som kan utfordre østerrikerne. Han må fortsette å dyrke det gode spiss-paret, han må håpe på godt med spilletid og formstigning for Martin Ødegaard, som tross en brukbar kamp, ikke er så lett og ledig i spillet sitt som vi er vant til å se ham.

Kombinasjonen Sander Berge/Mathias Normann sentralt har fungerte bra, og den bør dyrkes. Stefan Strandberg har kommet inn som makker til Kristoffer Ajer og gjort sine saker solid.

Dette var en vanskelig kamp å analysere. Norge var ikke dårlige, heller ikke veldig gode. Men i 95 prosent av kampen hadde de full kontroll, og ballen hadde de i 70 prosent. Men det ble ikke skapt nok. Fem sjanser, etter det overtaket i spill som Norge hadde mot Nord-Irland, er i minste laget.

Men denne gangen rullet ballen Norges vei - til slutt.

Og dermed står vi foran en spennende november, først mot Romania - og så til slutt gruppefinalen mot Østerrike.

Den må trolig Norge vinne med to mål, siden det ble tap på Ullevaal.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

