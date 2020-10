BENKET: Alexander Sørloth er ikke med fra start mot Nord-Irland. Foto: Fredrik Varfjell

Alexander Sørloth og Rune Almenning Jarstein ute av startelleveren

ULLEVAAL STADION (VG) Til tross for syv mål på syv kamper er Alexander Sørloth ute av førsteelleveren i kveldens kamp. Heller ikke Norges soleklare førstevalg på keeperplass er med fra start.

Rune Almenning Jarstein har startet 24 av de 26 siste A-landskampene.

Han ble også kåret til banens beste i 1–2-tapet mot Serbia, før han holdt nullen mot Romania.

Nå er det imidlertid André Hansen som vokter buret, mens Joshua King starter på topp.

– Det må være en viss form for rullering, i og med at både Sørloth og Jarstein har spilt to kamper på kort tid. Jeg kan ikke skjønne at det er noe annet, sier Kjetil Rekdal, som gjester VGTVs studio mandag kveld.

– Er det riktig å rullere i en tellende Nations League-kamp?

– Det kan være noen småskader eller slitasje, eller litt slitne bein. Den åpenbare grunnen er at dette er en viss form rullering, og det kan være lurt om man spiller kamp nummer tre på seks dager. Og det er ikke dårlige spillere som kommer inn, sier Rekdal.

Norges lag (4–4–2): André Hansen - Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Martin Ødegaard, Sander Berge, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Joshua King, Erling Braut Haaland

Martin Ødegaard får dermed sin 25. landskamp og får med det også gullklokka.

Ifølge UEFA er Tore Reginiussen, Haitam Aleesami og Patrick Berg ikke med i troppen.

FØRSTEKEEPER: Rune Almenning Jarstein har stått i mål i 24 av de 26 siste landskampene. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Alexander Sørloth ble foretrukket på topp sammen med Erling Braut Haaland i begge de to foregående kampene.

I det forrige oppgjøret mot Nord-Irland scoret han to mål da Norge vant 5–1 i Belfast.

Sørloth scoret igjen mot Romania i forrige kamp, men var likevel ikke fornøyd etter 4–0-seieren.

– Jeg er litt forbanna etter kampen, for vi ser hvor gode vi kan være. Det er litt frustrerende, men samtidig er det deilig å få en revansje. Vi spiller en jævla god kamp og kunne vunnet seks eller sju null, sa Sørloth til TV 2.

Nord-Irlands lag (5-3-2): Bailey Peacock-Farrell - Michael Smith, Tom Flanagan, Jonny Evans, Daniel Ballard, Shane Ferguson - Jordan Thompson, Corry Evans, George Saville - Conor Washington, Josh Magennis

Kampen kan du se på TV 2 eller TV 2 Sumo fra klokken 20.00. Kampstart er klokken 20.45.

