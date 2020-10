LANDSKAMPER I FARE: Ben Chilwell (t.h), Tammy Abraham og Jadon Sancho feirer etter en scoring i EM-kvalifiseringen i fjor høst. Denne uken har de havnet i trøbbel etter Abrahams bursdagsfest. Foto: Nick Potts / PA Wire

Landskamper i fare for engelske stjerner etter corona-trøbbel

Det engelske fotballforbundet meddeler at Jadon Sancho, Tammy Abraham og Ben Chilwell ankomst til landslagets samling blir forsinket grunnet en sosial sammenkomst de deltok på nylig.

For mindre enn 10 minutter siden

– For å unngå en risiko for hele gruppen, vil ankomst til Tammy Abraham, Ben Chilwell og Jadon Sancho bli forsinket. Dette for å gi oss tid til å samle informasjon om en sosial sammenkomst de tre spillerne skal ha deltatt på i helgen, skriver det engelske fotballforbundet i en pressemelding.

Den nevnte sosiale sammenkomsten skal ha vært Abrahams 23-årsdag i helgen. Abraham selv har bekreftet til Sky Sports at det ble arrangert en overraskelsesfest for ham lørdag kveld.

The Sun publiserte i helgen en video hvor det tydelig var flere enn seks personer til stede på den private festen. Engelske myndigheters retningslinjer tillater for øyeblikket maks seks personer i private sammenhenger.

Både Chilwell og Sancho er fanget på kamera i videoen publisert av avisen.

Det er uvisst hvor lenge «forsinkelsen» til samlingen vil være for de tre, men mye tyder på at trioen ikke vil være tilgjengelige for Englands møte med Wales førstkommende torsdag.

England møter Wales på Wembley førstkommende torsdag. Deretter venter Belgia søndag 11. oktober og Danmark onsdag 14. oktober.

Sancho var ikke med i troppen til Borussia Dortmund i 4–0-seieren over Freiburg lørdag ettermiddag, samme dag som festen.

Mandag la 20-åringen ut en beklagelse for hendelsen på sin instagram-profil.

– Jeg ønsker å beklage at jeg brøt myndighetenes retningslinjer og selv om jeg ikke var klar over hvor mange deltagere det ville være da jeg ankom, tar jeg fullt ansvar for mine handlinger. Jeg skal sørge for at jeg lærer av dette, skriver Sancho.

Festens hedersgjest har også beklaget hendelsen til Sky Sports.

– Selv om jeg ikke var klart over at dette var planlagt, vil jeg med hele mitt hjerte beklage naiviteten vist av alle for organiseringen og deltakelsen på denne sammenkomsten, sier Abraham.

Publisert: 05.10.20 kl. 21:50