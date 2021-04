Tottenham gikk på sen smell etter Kane-dobbel

(Newcastle 2–2 Tottenham) Til tross for fem magiske minutter av Harry Kane raknet Tottenham på tampen og rotet bort viktige poeng.

Fem minutter før full tid dukket Arsenal-gutten Joe Willock opp, og banket inn utligningen via tverrliggeren. Det skjedde kun et minutt etter at Harry Kane fikk en enrom mulighet til å punktere kampen, men satte ballen i stolpen og ut.

– Det var for mange individuelle feil. Og feil fører til ustabilitet, sa Tottenham-trener Jose Mourinho i et intervju vist på TV2 etter kampen.

Dermed ble det poengtap på Tottenham i jakten på plass blant de fire beste. Nå er de på femteplass, på lik poengsum som regjerende ligamester Liverpool.

Fortsatt lurer både West Ham og Everton bak, og kan passere Tottenham om de vinner sine hengekamper. I tillegg ligger Chelsea to poeng foran.

Dermed er det duket for et ellevilt rotterace om Champions League-plassene i den siste fjerdedelen av sesongen.

TABELLEN: Slik ser det ut i jakten på Champions League-plass.

Samtidig tok Newcastle et ekstremt viktig poeng i nedrykkskampen. Nå er de tre poeng over Fulham og streken.

Slik så det likevel ikke ut i første omgang. Da hadde Kane på egen hånd snudd kampen for Tottenham. London-laget havnet under kvarteret før pause etter katastrofalt forsvarsspill, men på fem minutter satte Kane to scoringer.

Med sitt 18. og 19. mål for sesongen sendte han Tottenham i ledelsen, og tok seg tilbake til toppen av toppscorerlisten.

Men han fikk ikke mye hjelp av forsvaret, som rotet vekk seieren.

– Spillerne ville vinne, men jeg må være ærlig og si at jeg så ting på banen, som ikke handlet om innstilling, men om overblikk og balanse som tilhører toppspillere, det så jeg ikke i alle posisjonene på banen, sa Mourinho og la til at han fikk grå hår av mye av det han så.

– Mange av disse grå hårene kommer fra ting jeg ikke er vant til å se i fotballkamper, sa treneren.

REDDET POENG: Joe Willock satte inn utligningen og skaffet Newcastle et viktig poeng. Foto: PETER POWELL / X06528

Forsvarstabbe

Allerede før to minutter hadde passert ga Davinson Sanchez bort ballen på fryktelig vis rett utenfor egen boks, men Hugo Lloris reddet avslutningen fra Joelinton.

En knapp halvtime senere rotet han det til igjen. Japhet Tanganga forsøkte å klarere nede ved hjørneflagget, men smalt ballen rett i en Newcastle-spiller. Ballen landet hos Sanchez, som spilte ballen rett til motstanderen. De grep muligheten direkte. Sean Longstaff fant Joelinton på bakerste stang, som enkelt satte inn 1–0.

Men kun minuttet senere gjorde Newcastle samme tabbe. Svenske Emil Krafth skulle klarere et innlegg, men endte opp med å med å servere ballen rett i beina til Harry Kane, som kunne utligne enkelt.

Og fire minutter senere dukker toppscoreren opp igjen. Tanguy Ndombele serverte en strålende pasning som Kane tok med seg inn i boksen med en berøring. Han banket ballen i lengste hjørne, og tok ledelsen.

Men med fem minutter igjen på klokken headet Joelinton inn ballen foran mål, hvor Willock kom flyvende inn og smalt ballen via tverrligger og i mål.