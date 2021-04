Kommentar

Trenersparkingen i Godset: Styret hadde svake kort

Av Leif Welhaven

FORLATER MØTE: Henrik Pedersen er ferdig som Strømsgodset-trener. Fredag sendte klubben ut en pressemelding etter at møter med Pedersen og hans representanter. Foto: Joachim Baardsen

En pressemelding på Henrik Pedersens premisser kan ha vært eneste utvei for å løse det mest presserende. Men nå blir det ekstremt viktig hvordan Strømsgodset følger opp varslersaken.

Det var ikke lett å se for seg hva slags minnelig løsning som kunne ivareta ulike hensyn i en svært komplisert konflikt. Først når vi vet hvordan påstandene om rasisme blir fulgt opp fremover, vil vi vite i hvilken grad ledelsen i Strømsgodset har lykkes.

Nå har i det minste styret kommet til den konklusjonen som har fremstått tiltagende uunngåelig. Det hadde ikke vært bærekraftig å fortsette med Henrik Pedersen som trener. Til det fremstod den interne splittelsen for stor, uavhengig av hvem som har rett i hva rundt beskyldningene om rasistiske utsagn.

Måten utfallet ble landet på, var å sende ut en pressemelding der dansken tydelig kommer til orde med hvordan han vurderer saken.

På veien ut får han med seg rosende ord, både om det fotballfaglige bidraget og «arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår».

Her var det ikke funnet plass til andre sider av saken, eller å utdype noe om undersøkelsene av varslingen. Det ble imidlertid i en separat melding understreket at «varslingssaken mot Pedersen vil gå sin gang og ikke er avsluttet».

Hvordan Strømsgodset nå snur hvilke steiner, og hvordan det kommuniseres rundt dette arbeidet internt og eksternt, vil være avgjørende for om klubben evner å gjenreise et skadeskutt omdømme.

Det er hevet over tvil at styret kom skjevt ut da de konkluderte så raskt med full tillit til Pedersen, men mye viktig arbeid gjenstår. Dommen over Godsets håndtering vil ikke minst handle om varslerbehandling. Det er problemstillinger her som trenger bedre forklaringer, for eksempel knyttet til tidsbruk.

Og saksgangen som venter vil ha mye å si for troverdigheten.

At pressemeldingen som offentliggjorde avgangen endte som den gjorde, kan neppe ha vært tilfeldig. For Henrik Pedersen er måten han forlater klubben på selvsagt svært relevant.

I en forhandlingssituasjon med ham, kan ikke styret ha hatt gode kort på hånden. En rettslig tvist var klubben neppe særlig lysten på. Arbeidsmiljøloven gjelder også for fotballtrenere, og det er en grunn til at vi har et solid stillingsvern i det norske lovverket. Ut fra det som er kjent så langt, fremstår det tvilsomt om Strømsgodset hadde hatt en god sak rent juridisk.

Avhengig av hvilket grunnlag som ble påberopt, måtte klubben i tilfelle kunne dokumentert en «saklig grunn» for oppsigelse, eller at «grovt pliktbrudd» berettiget avskjed. Hit kom vi altså aldri.

Det endte i stedet som det ofte gjør når trener og klubb skiller lag, at partene forhandler frem en avtale.

Pressemeldingen kan man på den ene siden si at fremstår på Pedersens premisser.

På den andre siden har han altså frivillig gitt fra seg en jobb han kunne kjempet hardt for å beholde. Det er til å forstå at denne situasjonen er blytung for treneren, som hadde sett for seg noe helt annet enn å forlate Drammen nå.

Samtidig er det også andre personer i denne saken som konflikten åpenbart er krevende for. Hvordan klubben velger å behandle disse, er heller ikke uvesentlig.

Klubben vil fryktelig gjerne ha ro etter en turbulent tid. Men siste ord er definitivt ikke sagt.