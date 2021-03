OPPVARMING: De norske spillerne ute på oppvarming før kveldens kamp mot Tyrkia. Foto: Geir Olsen

Norge med ny Qatar-markering: − Prøver å legge på litt

MARBELLA/OSLO (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken varsler at Norge vil komme med en ny Qatar-markering i forbindelse med lørdagens kamp mot Tyrkia.

Publisert: Nå nettopp

– Det kommer en pluss en, vi prøver å legge på litt, sier Solbakken til TV 2 før kampstart.

Landslagstreneren kom ut til kampen med en T-skjorte med påskriften «Human rights on and off the pitch» – menneskerettigheter på og utenfor banen.

Det er samme T-skjorte Solbakken og spillerne brukte under onsdagens kamp mot Gibraltar, men Solbakken varsler altså at de vil gjøre ytterligere mer i forbindelse med kampen.

– Det er viktig for meg å si at vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe. Vi ser at det har gitt gjenklang rundt omkring, men vi tror ikke at med dette så er alt løst og at vi har gjort vårt, sa Solbakken på en pressekonferanse torsdag.

– Dette er jo også storpolitikk og det er derfor jeg sier at politikk og idrett, enten du vil det eller ikke, alltid vil høre sammen. Da er det ikke slik at det er det norske fotballandslaget alene som skal redde verden, sa Solbakken torsdag.

MOT GIBRALTAR: Slik stilte de norske spillerne seg opp før start onsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

les også Tyskland kopierte Norge-markering før VM-kvalifiseringskamp

Senere samme kveld fulgte Tysklands herrelandslag opp med en lignende markering i forkant av deres kamp mot Island.

– Vi ønsket å vise samfunnet at vi ikke ignorerer det. Bokstavene skrev vi på selv. Jeg tror at man må bruke slike øyeblikk. Vi har en enorm rekkevidde, sa Bayern München- og Tyskland-profil Leon Goretzka til RTL etter torsdagens kamp mot Island.

Også på en pressekonferanse lørdag ble Qatar-VM et tema.

– Vi er ti år for sent ute til en boikott. Da de ble tildelt mesterskapet, kunne vi vurdert en boikott. Som fotballspiller har du et ansvar for å ta tak i viktige ting, sier Joshua Kimmich.

MARKERING: Tyskland viste også frem et budskap om menneskerettigheter. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

Det nederlandske landslaget har også varslet at de vil komme med en markering i forbindelse med lørdagens kamp mot Latvia, mens det danske fotballforbundet også har opplyst at det danske landslaget vil komme med en markering før deres kamp mot Moldova søndag.