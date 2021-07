Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MÅLMASKIN: Robert Lewandowski. Foto: CHRISTOF STACHE / POOL

Nagelsmann bekrefter Lewandowski-interesse fra andre klubber

Den ferske Bayern München-manageren Julian Nagelsmann fikk knapt innta sjefsstolen på Allianz Arena før han måtte snakke med storscorer Robert Lewandowski om fremtiden.

– Jeg har snakket med ham og tekstet med ham. Jeg er ingen stor tilhenger av at min første handling med en spiller er å diskutere kontraktssituasjonen hans, sier Nagelsmann til Sky Sports i Tyskland.

– Men ryktene om Robert Lewandowski har alltid vært der, helt siden han dro til Bayern München tror jeg, legger han til.

Den polske storscoreren har blitt toppscorer i Bundesliga fem av de siste seks sesongene, og anses som en av verdens aller beste spisser. Den siste tiden har han blitt koblet til klubber som Manchester City, som angivelig ser etter et billigere alternativ til Harry Kane, og Real Madrid.

Det byr umiddelbart på en utfordring for den ferske Bayern München-manageren Julian Nagelsmann, som forbereder seg til sin første sesong som sjef for den tyske storklubben. Hvordan Nagelsmanns Bayern ser ut kan du se på VG+:

Senere lørdag skal Nagelsmann lede laget for første gang i den VG+-sendte treningskampen mot Köln.

– Jeg tror det er normalt at omtrent alle klubber har følere ute når noen scorer så mange mål, sier han om interessen for 32 år gamle Lewandowski.

Den polske storscoreren har selv uttalt at han har «et åpent sinn» når det kommer til et eventuelt klubbskifte. Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer tysk fotball for Viasat, har ikke troen på noen Lewandowski-exit denne sommeren.

– Bayern München gir ikke bare vekk en som scorer over 40 mål per sesong for å være snille. Han har den beste kontrakten i klubben så de skal ha mye penger for ham, og de skal nok også ha en erstatter på plass. Det eneste som kan få Lewandowski vekk er nok hans eget ønske om å prøve noe nytt etter å ha vært i Bundesliga hele karrieren, sier han.

Det er ikke bare bare å være manager i Bayern München, og det ville ikke blitt noe enklere for Nagelsmann uten Lewandowski, som har skutt Bayern til gull - selv når det har lugget på banen.

– De som har vært i Bayern de siste årene har levert veldig godt. Det blir ikke lett for Nagelsmann. han har en tøff jobb uansett, sier Bisgaard Sundet.

