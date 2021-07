RBK-KLAR: Noah Jean Holm er på plass i Trondheim. Foto: Eirik Grønning, RBK.no

Noah Jean Holm klar for Rosenborg: − Nå er det bare å vise hvor god jeg er

Han reiste ut av landet som guttespiller og har aldri spilt seniorfotball i Norge. Nå er Noah Jean Holm (20) sulten på å skyte Rosenborg tilbake «der de hører hjemme».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag ettermiddag ble det bekreftet at 20-åringen blir Rosenborgs nyeste signering. Han kommer fra portugisiske Vitória Guimarães.

– Sist jeg var i Norge var jeg på rekruttlaget til Strømsgodset, så det er digg å komme tilbake til det kjente. Det er kult å komme til en så stor klubb som Rosenborg, de passer ambisjonene mine veldig bra. De vil være best og jeg synes det er en veldig bra match, sier Holm til VG.

Som 16-åring reiste han Leipzig hvor han fikk bryne seg på møter med stopperstjernene Dayot Upamecano og Ibrahima Konaté.

– Det var de verste 20 minuttene jeg har hatt på en fotballbane, uttalte Holm i VG-serien «Fotballkometene».

Noah Jean Holm er sønn av den tidligere eliteseriekjenningen David Nielsen, som har spilt for Start, Brann og Strømsgodset, samt trent Nest-Sotra og Godset.

FORSVARSSTJERNER: Franske Ibrahima Konate og Dayot Upamecano i duell med Nederlands Myron Boadu under U21-EM i mai. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Etter tre år i klubben reiste han videre til Vitória Guimarães, hvor han for første gang spilte fast på seniornivå. Trenerskifter ødela mye av rytmen til 20-åringen, men han forteller at han har trent godt og spilt kamper i sesongoppkjøringen.

– I Portugal har jeg fått spille på et veldig høyt nivå og mot flere veldig gode klubber. Nå er jeg tilbake så er det bare å vise hvor god jeg er, sier han.

– Det er nok mange i Norge som ikke har sett deg spille så mye. Hva kan man forvente av deg?

– Man kan forvente mye trøkk. Jeg spiller med hjertet utenpå drakta og blør for laget. Jeg liker å score mål og er god med ball. Det er egentlig meg.

Holm forteller at han ble overbevist etter samtaler med sportssjef Mikael Dorsin og trener Åge Hareide.

– Alt annet enn å vinne er ikke bra nok. Rosenborg skal alltid være med i den morsomme enden av tabellen og kjempe om store sluttspill og vinne, sier Holm.

PRESENTERT: Noah Jean Holm sammen med sportssjef Mikael Dorsin. Foto: Eirik Grønning, RBK.no

Mikael Dorsin fikk nylig på plass midtbanespilleren og trønderen Olaus Skarsem fra Kristiansund. Han er strålende fornøyd med å forsterke stallen ytterligere.

– Vi er veldig glade for å få en av Norges mest spennende og største spisstalenter. Vi har fulgt Noah i mange år og jobbet veldig hardt for å få ham hit over lengre tid, og endelig har vi fått det til. Det er fint for oss å få en erfaren norsk U21-landslagsspiller, som har potensial til å banke på døren til A-landslaget, sier Dorsin.