SKILTE LAG: Kåre Ingebrigtsen (venstre) og Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen fikk ikke lange tiden sammen. Her før førstnevnte mistet jobben mandag denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes

Brann-leder Jimmi Jacobsen: − Ikke det jeg hadde sett for meg

Noen uker inn i sin nye jobb som sportssjef for Brann har Jimmi Nagel Jacobsen håndtert Eliteseriens største sportslige krise.

Publisert: Nå nettopp

– Det hadde jeg ikke sett for meg, men jeg vet at det er en del av fotballen og det er en utfordring som er en del av spillet. Er du ikke klar det, skal du ikke vurdere denne jobben i første omgang. Men det var ikke noe jeg har regnet med, det var det ikke, sier Jacobsen mellom flere møter på Brann Stadion.

Dansken kom til Bergen denne sommeren, for å erstatte Rune Soltvedt som sportssjef, og har i løpet av sin korte fartstid sett hovedtreneren få sparken og begynt arbeidet med å finne Kåre Ingebrigtsens erstatter.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi kikker på flere ting, vi er blitt enige om hva den nye hovedtreneren skal ha av egenskaper. Det handler ikke så mye om hvor de kommer fra, men om de passer prosjektet til Brann. Jeg vil si det er en stor fordel om treneren kjenner norsk fotball, sier Jacobsen, som selv jobbet som sportssjef i danske Esbjerg før han ble presentert som Brann-leder i slutten av mai.

les også Branns økonomiske trøbbel – et nedrykk kan koste 25 millioner

«Vi kjeder oss ikke» sier han om de mange møtene, som dreier seg om både spillerlogistikk og den langsiktige trenerløsningen. Eirik Horneland, Ingebrigtsens assistent, leder laget fram til denne løsningen er på plass.

– Hvor stor forskjell blir det da egentlig på trenerteamet?

– Det er et forståelig spørsmål, jeg er sikker på at det gir en riktig stor endring og en ny energi. De er to fantastiske trener, men har også to forskjellige personligheter. De har ny energi, sier Jacobsen, og mener laget er i gode hender.

TV 2, Bergens Tidende og Bergenavisen skriver at FK Haugesund-, Rosenborg- og landslagsspiss Alexander Søderlund er på vei inn dørene i Brann, men Jacobsen ønsker ikke å kommentere rapportene.

Dette var Ingebrigtsens siste kamp som Brann-trener:

Han ønsker heller ikke å lage noen tidslinje for når en permanent hovedtrener er på plass.

– Vi har ingen deadline, vi ønsker å være grundige. Det er en dialog og en kombinasjon mellom meg og styret og Vibeke. Det er ikke noe en mann gjør alene, sier han.

Eirik Horneland er oddsfavoritt til å beholde jobben permanent, med Åsane-trener Morten Røssland på en andreplass.

– Jeg kom til Bergen og Brann for å jobbe tett med Kåre og utvikle dette laget. Så har det ikke vært helt som vi hadde ønsket. Jeg har trivdes veldig godt i rollen, sammen med Kåre, og i klubben, og håper fremdeles jeg kan være en kontinuitetsbærer i Brann og Bergen, og jeg er veldig godt fornøyd med den rollen jeg har, sier Horneland til TV 2.