IKKE LYSTIG: Daglig leder Vibeke Johannesen, styreleder Birger Grevstad og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen under mandagens pressekonferanse. Foto: Hallgeir Vagenes

Branns styreleder innrømmer: − Vi har vært litt naive

BERGEN (VG) På styrerommet på Brann Stadion undrer de seg over hvorfor de ikke har lyktes bedre de siste årene. Nå legges klubbens videre trenerskjebne i hendene på den rykende ferske sportssjefen.

Publisert:

– Hvorfor får vi det ikke til i Brann? Det kan godt være at vi er rare vi som er her. Vi har nok vært litt naive innimellom, sier Branns styreleder Birger Grevstad til VG, kort tid etter at avskjedigelsen av Kåre Ingebrigtsen ble bekreftet.

Tidligere har flere eksperter ment at å sparke Ingebrigtsen ikke ville løse bergensernes problemer. Grevstad, som har vært i styret i klubben siden 2015, tar en viss form for selvkritikk for nedturen de siste årene.

– Vi har ikke fått det helt til de to-tre siste årene. Vi har vært igjennom en lengre nedtur. Nå har vi prøvd med Kåre, hvor vi har prøvd å balansere med unge og eldre spillere. Det er ikke enkelt. Vi har stått rakrygget bak ham, selv om det har vært tungt å se på alle tapene. Nå måtte vi sette en sluttstrek, slår Grevstad fast.

– Var det feil å ansette Kåre?

– Nei, det tror jeg ikke. Men vi har ikke fått det til å stemme. Han har sikkert hatt vanskelige arbeidsforhold, også har vi kanskje spilt en annen fotball enn vi burde. Men av og til må vi ta beslutninger vi ikke liker, sier Grevstad.

For kun få dager siden uttalte Grevstad til VG at han hadde tillit til Ingebrigtsen, men at hver eneste kamp fremover ble som en cupfinale. Timingen på sparkingen er likevel ikke tilfeldig. Det er fire uker til neste seriekamp.

Brann har syv poeng etter 14 kamper og er nest sist på tabellen. Men jumbo Stabæk (seks poeng) har hele tre kamper til gode.

346 DAGER MED INGEBRIGTSEN Her er det viktigste som skjedde i Kåre Ingebrigtsens tid i Bergen: 8. august 2020: Kåre Ingebrigtsen blir presentert som Lars Arne Nilsens etterfølger. Han er offensiv: – Min ambisjon er å vinne troféer. 16. august 2020: Ingebrigtsen åpner med 0–1-tap hjemme mot Mjøndalen. 18. oktober 2020: Eirik Horneland presenteres som Ingebrigtsens assistent etter at Robert Hauge fikk sparken to uker før. 24. oktober 2020: Etter 1–1 hjemme mot Stabæk har Ingebrigtsen ledet laget i ni kamper: Én seier, tre uavgjort, og fem tap. 7. november 2020: 1–2-tap hjemme for Haugesund. Med seks serierunder igjen har Brann tre poeng ned til kvalifiseringsplass og fem poeng til direkte nedrykk. 9. desember 2020: Plassen berges etter ett poeng borte mot Start i 29. serierunde. 2. februar 2021: Brann-medlemmene velter forslaget om å legge kunstgress på Brann stadion. 22. februar 2021: Rune Soltvedt overrasker når han bekrefter at han gir seg som sportssjef. 9. mai 2021: Den nye sesongen starter på verst tenkelig vis med 1–3-tap mot Viking. 22. mai 2021: Danske Jimmi Nagel Jacobsen blir presentert som ny sportssjef. 27. mai 2021: 0–2 mot Stabæk – det sjette strake tapet. 30. mai 2021: I sesongens sjuende kamp kommer endelig den første seieren, Strømsgodset knuses 3–0 på Brann stadion: 18. juli 2021: Styreleder Birger Grevstad varsler møte dagen etter 1–1 mot Mjøndalen hjemme og bare syv poeng etter 14 kamper. 19. juli 2021: Kåre Ingebrigtsen er ferdig i Brann. Vis mer

Kåre Ingebrigtsen ledet sin første Brann-trening mandag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi kunne ikke bare se på at vi skulle fortsette i samme spor. Derfor skjer det nå, slik at vi har en periode på å få inn en som kan gjøre de nødvendige endringene, sier Grevstad.

Ingebrigtsen sa selv til VG etter mandagens trening at han ikke kunne se noen andre som var bedre egnet til Brann-jobben enn ham selv og Eirik Horneland. Konfrontert med Ingebrigtsens uttalelser, svarer styrelederen kort:

– Alle kan erstattes. Det gjelder meg også.

Under ettermiddagen og styremøtet, var det den ferske sportssjefen Jimmi Nagel Jacobsen som ledet den største delen. Der la han frem sin strategi for hvordan Brann kan løfte seg. Dansken har bare vært i klubben i noen få uker.

Nå er det han som skal lede arbeidet med å få på plass en erstatter.

– I tillegg til Jimmi har vi fotballsterke folk i styret som stiller de kritiske spørsmålene. Jeg har god erfaring med å bygge organisasjoner, så jeg føler vi er på trygg grunn, sier Grevstad.

Sportssjefen vil ikke gå videre inn på sine visjoner og ideer overfor VG, men presiserer at klubben skal fortsette i samme retning, med å satse ungt og lokalt. Nå handler alt om å finne en trener som kan gi klubben stabilitet over tid.

– Jeg har skissert noen løsninger under møtet i dag. Det viktigste for oss er at vi finner en som passer inn i Brann. Samtidig er vi i en vanskelig situasjon, hvor det viktigste er å overleve, sier Nagel Jacobsen til VG.

– Jeg skal bruke det nettverket jeg har fremover, også håper vi å finne noen gode kandidater. Vi har ikke satt noen tidsramme for når beslutningen tas, men jo før jo bedre.