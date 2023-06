IKKE TIL U21-EM: Benoît Badiashile ble kjøpt fra Monaco til Chelsea i januar.

Stjernefall for Norges EM-motstander

Det norske U21-landslaget møter et fransk lag uten tre store stopperprofiler under EM i Romania neste uke.

William Saliba (Arsenal), Wesley Fofana (Chelsea) og Benoît Badiashile (Chelsea) har alle spilt i kvalifiseringen til U21-EM for Frankrike, men ingen av Premier League-stjernene blir med til mesterskapet i Romania og Georgia.

Det er klart når man ser de 23 spillerne landslagssjef Sylvain Ripoll (51) har tatt ut. Norge møter det franske laget i gruppe D neste søndag klokken 20.45 i en direktesendt kamp på VGTV.

Chelsea brukte nesten en milliard kroner på å hente Fofana fra Leicester forrige sommer, mens de overførte over 420 millioner kroner til Monaco for å sikre seg Badiashile i januar.

I PREMIER LEAGUE: Benoît Badiashile og Wesley Fofana i aksjon for Chelsea i vår mot Brighton-angriper Evan Ferguson.

Info Slik sendes Norges gruppespillkamper i U21-EM Torsdag 22. juni kl. 18.00

Norge – Sveits på VG, NRK1 og i NRK TV Søndag 25. juni kl. 20.45

Norge – Frankrike på VG, NRK1 og i NRK TV Onsdag 28. juni kl. 20.45

Italia – Norge på VG, NRK3 og i NRK TV Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Mesterskapet spilles 21. juni til 8. juli i Romania og Georgia. Vis mer

Badiashile har hatt trøbbel med muskulaturen på baksiden av låret, mens Saliba har slitt med ryggproblemer. Fofana er på sin side kalt opp til A-landslaget. De tre stopperne spilte henholdsvis 10, to og fem kamper av de 10 kvalifiseringsmatchene til U21-EM.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud reagerer slik på at de tre forsvarsstjernene ikke er med mot Norge.

– Hvis du ser på midtstopperne Frankrike kan velge blant, er det klart at de mister tre gode, men de har en haug bak der som også er bra. Frankrike har en stor bredde, med veldig mange gode spillere. Hvis det kommer motiverte, sultne spillere fra Milan, Monaco og Lyon, er ikke de veldig mye dårligere enn de tre som ikke er med, sier Smerud til VG.

SKADEPLAGET: Arsenal-stopper William Saliba mistet slutten av Premier League-sesongen med ryggproblemer.

Eduardo Camavinga (20) spilte åtte av 10 kamper i kvaliken for Frankrike, men det var ikke ventet at den anvendelige midtbanestjernen var aktuell for U21-troppen etter å ha blitt en viktig brikke for både Real Madrid og A-landslaget det siste året.

I stedet skal Sivert Mannsverk (21), Johan Hove (22) og de andre norske midtbanespillerne bryne seg på blant andre ettertraktede Khéphren Thuram (22).

Slik ser den franske troppen ut:

Norge skal i tillegg kjempe mot Sveits og Italia om én av de to plassene som gir avansement fra gruppen til kvartfinalene. For Italia er blant andre Milan-stjernen Sandro Tonali (23) med i troppen.

Onsdag ble det kjent at Smerud og Norge mister muligheten til å ta med Celta Vigo-spiss Jørgen Strand Larsen (23) og Bodø/Glimts salgsobjekt Hugo Vetlesen (23). De erstattes av VIF-angriper Seedy Jatta (20) og Sparta Rotterdam-midtbanemannen Joshua Kitolano (21).

PÅ A-LAGET: Wesley Fofana er tatt ut til å representere det franske A-landslaget i stedet for U21-mannskapet.

Info Norges U21-tropp Keepere: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm Kristoffer Klaesson – Leeds Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink Forsvarsspillere: Sebastian Sebulonsen – Brøndby Henrik Heggheim – Vålerenga Jesper Daland – Cercle Brugge David Møller Wolfe – Brann Leo Fuhr Hjelde – Rotherham Colin Rösler – Mjällby Warren Kamanzi – Toulouse Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk – Molde Johan Hove – Groningen Christos Zafeiris – Slavia Praha Markus Solbakken – Viking Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam Tobias Christensen – Fehérvár Håkon Evjen – Brøndby Angripere: Erik Botheim – Salernitana Antonio Nusa – Club Brugge Seedy Jatta – Vålerenga Osame Sahraoui – Heerenveen Oscar Bobb – Manchester City Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo Vis mer