Caroline Graham Hansen.

NFF ønsker ny turnering og nye rekorder: Søker Oslo om 23 mill.

Norges Fotballforbund vil blant annet etablere et sluttspill for de beste kvinnelagene i Norden med Oslo som vertsby.

Norge tapte kampen om å arrangere fotball-EM i 2025. Det mesterskapet gikk til Sveits.

Nå ønsker NFF at pengene Oslo skulle bruke på EM heller går til:

Inkluderingsarbeid.

En publikumsfest rundt kvinnelandslagets kamper i høst.

En ny nordisk turnering for klubblag.

Prosjektstillinger for en grønn omstilling av Oslo-fotballen.

– Med verdensstjerner som Ada Hegerberg, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen og Frida Maanum i front ønsker NFF å sette nye rekorder, skriver fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken i søknaden.

Frida Maanum.

NFF har søkt Oslo kommune om 23 millioner kroner.

– NFF ønsker at en tapt mulighet både for norsk fotball og Oslo kan vris om til positive tiltak for en enda mer inkluderende, inspirerende og grønnere fotballhverdag for barn og unge i Oslo, argumenterer fotballforbundet.

Ved å pynte Oslo sentrum og skape et festivalområde for familier utenfor Ullevaal stadion, håper de å slette publikumsrekorden for A-kvinner i høst. Norge møter Frankrike, Østerrike og Portugal i Nations League.

Publikum skal også få gratis Ruter-billetter.

Rekorden på 15.762 tilskuere er satt for hele 23 år siden.

Sluttspillet for de beste klubblagene fra Norden planlegges i januar eller februar neste år.

– Vi er i dialog med – og mottar positive signaler fra – de andre nordiske landene om dette, samt også fra UEFA og TV2, skriver NFF.

Den største summen skal gå til inkluderingsarbeid i hovedstaden – å rekruttere flere barn, unge og ledere med minoritetsbakgrunn. NFF ber Oslo kommune om 14,5 millioner til dette arbeidet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post