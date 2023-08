FIFA-president Gianni Infantino vinker under en VM-kamp i Melbourne.

Nei til politi-eskorte for FIFA-sjef Infantino

Politi både i Australia og New Zealand har sagt nei til FIFAs ønske om eskorte til og fra VM-kamper for sin president Gianni Infantino (53).

Det melder Guardian og en rekke andre medier.

FIFA har forespurt tre delstater i Australia om politieskorte. To av dem har sagt nei - den tredje har sagt ja under forutsetning av at FIFA betaler.

FIFA har også forespurt politiet i New Zealand og fått nei, ifølge Stuff

VM i fotball for kvinner har pågått i Australia og New Zealand og avsluttes denne helgen.

New South Wales er den eneste delstaten som har sagt ja til å stille med eskorte for Infantino - men under forutsetningen at FIFA betaler for tjenesten. Derimot har politiet både i Queensland og Victoria avvist kravet.

– Politiet i Queensland mottok en forespørsel om å gi politieskorte for Infantino under hans besøk til Brisbane for kvinne-VM. Forespørselen om politieskorte ble avslått da det ville skape unødvendig innvirkning på samfunnet, heter det.

– Victoria-politiets bilkortesje og eskorte er forbeholdt internasjonalt beskyttede personer, sier en talsperson for politiet i Victoria.

FIFA ber jevnlig om VIP-behandling for Infantino ved sine turneringer, inkludert møter med sentrale ledere, skriver Daily Mail og legger til at det er vanlig at FIFA legger dette inn som klausul i sine avtaler med vertsnasjoner for turneringer og mesterskap.

Ifølge Stuff har FIFA nektet å kommentere saken.

FIFA-presidenten kom fredag med uttalelser som vakte oppsikt. Det skjedde i en tale på FIFA-kongressen i Sydney. Han rettet seg mot kvinnene i rommet og sa:

– Velg de riktige kampene. Dere har makten til endring. Dere har makten til å overtale oss menn hva vi bør gjøre og hva vi ikke bør gjøre. Bare gjør det. Hos menn, hos FIFA, vil dere finne åpne dører. Bare skyv inn dørene.

Dette vakte sterke reaksjoner, blant annet hos Norges Ada Hegerberg.

Fredag kom det også reaksjoner fra miljøhold på at Infantino under VM har dratt rundt i området med privatfly.