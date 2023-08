Dommerteamet vrakes: − Bestemor ser at det er straffespark

Dommerteamet som unnlot å dømme straffespark til Wolverhampton står uten Premier League-oppdrag til helgen.

Situasjonen skjedde da Uniteds keeper, André Onana, kolliderte med en Wolves-spiller. Dette ble av mange ansett som et klart straffespark.

Wolverhampton sin manager Gary O'Neil skal ha fått en beklagelse fra Jon Moss, leder i dommerforeningen PGMOL. etter kampen.

Kritikken har haglet etter at Manchester United-keeper André Onanas bærtur på overtid i mandagens oppgjør ikke fikk konsekvenser.

Onana gikk ut i feltet for å bokse bort ballen, men smalt i stedet rett i Sasa Kalajdzic. Østerrikeren gikk rett i gresset.

– Soleklart straffespark. Jeg trenger ikke én reprise en gang. Når VAR ser på den, er det helt utrolig at de ikke lander på straffespark, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til VG.

Hverken hoveddommer Simon Hooper, videodommer Michael Salisbury eller assisterende videodommer Richard West får oppdrag i den kommende Premier League-runden. Det var Sky Sports som først meldte om vrakingen.

Wolverhampton-manager Gary O'Neil har avslørt at han har fått en beklagelse fra Jon Moss, leder i dommerforeningen PGMOL.

– En merkverdig situasjon. Du får ikke så mye klarere straffespark. Keeperen er altfor sein og «mokker» til ham i hodet med begge hendene. Det er så soleklart at..., vurderer Staberg.

– Det er to Wolverhampton-spillere i duellen, og det har blitt påpekt at Onana treffer spilleren (Sasa Kalajdzic) som ikke treffer ballen. Kan det ha betydning her?

– Det har ingen betydning. Det er er overfall, ikke sant! Kalajdzic treffer riktignok ikke ballen, men jeg skulle likt å høre forklaringen. Det er merksnodig. Bestemor ser at det er straffespark.

Manchester United-manager Erik ten Hag snakket om situasjonen på en pressekonferanse etter kampen. Han konstaterer at den ble VAR-vurdert og det ble ikke gitt straffe.

– Selvfølgelig er vi fornøyde med det, sier han.

