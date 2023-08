Birger Meling er ifølge flere medier klar for danske FCK.

Medier: Birger Meling solgt til FC København

Landslagsspiller Birger Meling (28) er på vei til FC København etter tre år i Frankrike, melder flere medier.

Danske BT skriver at Meling kommer til Danmark søndag kveld, og at det kun er en legesjekk som gjenstår før han blir klar.

L'Equipe skriver også at Meling er klar for den danske storklubben. Rennes-trener Bruno Génésio opplyste til Canal Plus at kampen mot Metz søndag var Melings siste. Rennes vant den kampen 5-1, og Meling spilte det siste kvarteret.

I FCK får Meling selskap av landslagskollega Mohamed Elyounoussi som sluttet seg til klubben i sommer.

Venstrebacken har vært i både Rennes og Nimes i Frankrike. I Norge har han opphold i Rosenborg og Stabæk bak seg.

Meling står med 37 landskamper. (NTB)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post