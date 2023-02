Det er ventet et snarlig bud på Tottenham.

Medier: Styrtrik forretningsmann forbereder bud på Tottenham

Den iransk-amerikanske forretningsmannen Jahm Najafi vil i løpet av kort tid gjøre et forsøk på å kjøpe Premier League-klubben Tottenham.

NTB-Polaris

Det er Financial Times og nyhetsbyrået Reuters som hevder å ha fått kjennskap til budet som skal være på trappene. Avisen skriver at Najafi står i spissen for en gruppe investorer som står sammen om oppkjøpsforsøket.

Angivelig går det mot et bud på 3,75 milliarder dollar, rundt 38 milliarder norske kroner. Det jobbes med å finne rett struktur for budet.

Det er det britiske investeringsfirmaet Enic Group, som ledes av Joe Lewis Joe LewisJoseph Charles «Joe» Lewis er en britisk forretningsmann, entrepenør, bedriftsleder og investor. , som eier Tottenham.

70 prosent av pengene investorgruppen MSP Sports Capital er klar til å betale for Tottenham skal angivelig komme fra selskapet selv. Økonomiske krefter fra spesielt Abu Dhabi vil stå for de resterende 30 prosentene, skriver Financial Times.

MSP Sports Capital er allerede eiere eller medeiere av blant annet McLarens Formel 1-lag samt en rekke mindre fotballklubber, blant dem tyske Augsburg.

I fjor ble Chelsea overtatt av et amerikansk-ledet konsortium for en pris tilsvarende 21 milliarder danske kroner.