Kommentar

Lise Klaveness er «Årets navn»: Motets røst. Pampenes pine.

Lise Klaveness talte FIFA midt imot i Doha. Det falt i bedre jord i den norske befolkningen enn hos president Gianni Infantino.

Gjennom klokskap og klarsyn har hun stått opp mot FIFA og renovert omdømmet til Norges Fotballforbund. Fotballpresident Lise Klaveness er «Årets navn» i VG.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det finnes enklere oppgaver enn å sitte på toppen av pyramiden i norsk fotball.

Innenlands skal du holde sammen et byggverk der interessemotsetningene er mange. Utenlands skal du innfri det som er blitt et stadig sterkere krav om å ta tak i problemstillinger som er større enn oss selv.

På begge disse områdene har hun markert seg med positivt fortegn fra første stund. På under et år er Klaveness blitt det som må være den mest samlende og populære fotballpresidenten noensinne.

Nå vinner Lise Klaveness VGs kåring av «Årets Navn» for 2022.

Her er Lise Klaveness i Doha i vår, etter å ha formidlet et sterkt budskap til FIFA-kongressen.

Det er stort i seg selv, og prestasjonen blir ikke mindre av å se hen til kobbelet av sterke kandidater som ikke nådde helt opp i den årlige konkurransen.

Det er noe med Lise Klaveness’ dybde, form og formidlingsevne som åpenbart har gått rett hjem i folket.

Vinnerresepten er trolig en kombinasjon av å være ærlig om dilemmaer, å kunne innse feil og å være offensiv på en respektfull, gjennomtenkt og strategisk måte.

Hvis vi skal være helt ærlige, så har vel ikke alltid omdømmet til ledelsen av fotballorganisasjonen vært helt der oppe. Det har vært diskutable valg over år, og historien viser blant annet at verkebyllen rundt Qatar-VM ble håndtert på unnfallende vis etter tildelingen i 2010.

Det meste forandret seg da Lise Klaveness overtok tømmene.

Lise Klaveness var tilbake i Qatar før VM for å snakke om behovet for styrking av menneskerettigheter.

Det gjorde hun med et bakteppe der det hadde vært kranglet mye og lenge om boikott og metodebruk opp mot det ekstraordinære fotballtinget. Striden kulminerte med at fotballpresidenten ble pålagt av fotballtinget å reise til Qatar og kritisere FIFA.

Initiativet kom fra grasrota, og oppgaven kunne blitt sett på som en tvangstrøye hun arvet som nyvalgt president.

I stedet løste Klaveness oppgaven med en finesse, en fingerspitzgefühl og et mot som ble ytterst plagsom for pampene i FIFA-systemet.

Hun ble advart og motarbeidet til siste stund, men Klaveness lot seg ikke kue. Fra talerstolen i Doha adresserte hun problemene rundt tildelingen av VM, hun satte menneskerettigheter og likeverd på dagsordenen.

Oppskriften var å være tydelig, uten å være ufin. Reaksjonene etterpå viser at Klaveness traff en nerve.

Fotballpresidenten deler her ut gullmedaljer til Molde.

Det er legitimt med ulike syn i boikottsaken og hva som kom ut av linjen som ble valgt. Men uavhengig at dette er det hevet over tvil at Norge er blitt en tydelig og tiltrengt stemme i en internasjonal fotballorganisasjon med store verdimessige utfordringer.

Enkelte her hjemme har tatt til orde for at Klaveness burde søke vervet som FIFA-president. Det har hun selv avvist tydelig, og de reelle geografiske maktforholdene gjør slikt uansett urealistisk.

Likevel har Klaveness et kaliber som gjør at hun i en ideell verden (noe internasjonal fotball ikke er...) hadde vært en utmerket kandidat.

Det var alt annet enn en selvfølge at idrettspolitikk skulle bli veien for Lise Klaveness, som har en variert og interessant bakgrunn.

Det har vært tett mellom debattene for Lise Klaveness i 2022.

På banen fikk hun 73 landskamper og en karriere i seks ulike klubber. Utenfor er hun utdannet jurist med master i rettsvitenskap, med en yrkesbakgrunn som spenner fra å være advokat, dommerfullmektig og spesialrådgiver i Norges Bank, til å være ekspertkommentator på TV.

Nå kombinerer hun det ekstremt krevende presidentvervet med småbarnsforeldertilværelsen sammen med ektefellen Ingrid.

Om du noensinne synes at din egen hverdag er hektisk, kan du sende en vennlig tanke til Klaveness’ kalender.

Det er mange som har satt pris på hva Lise Klaveness har gjort med omdømmet til NFF på rekordtid.

Jobben hun har lagt ned har resultert i flere priser. Klaveness er hedret av Fritt Ord, hun har mottatt Rettssikkerhetsprisen, og nå er hun «Årets Navn» i både Dagbladet og VG.

Lise Klaveness viker ikke i vanskelige spørsmål. Hun har kunnskap, selvinnsikt, selvironi og ikke minst humor.

Hun er en strålende ambassadør for de gode kreftene i fotballen.

Gratulerer med prisen, Lise!

Den er ytterst fortjent.