Norsk Toppfotball er fornøyd med en felles Eliteserie-hymne når lagene går ut.

– Det er ingen stor diskusjon i norsk fotball for å endre det. Det vi får mange tilbakemeldinger på i år er at man må nesten 20 år tilbake for å oppleve samme stemning i Norge med syngende supportere. Men det er alltid inspirerende å se om noe kan gjøres enda bedre. Våre trofaste supportere vil i tilfelle være de som skal høres før vi gjør det, sier NTF-direktør Leif Øverland.