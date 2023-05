Kommentar

Supporterne skader sin egen sak

Her blusses det på Brann-tribunen under cupfinalen.

Supporteres manglende respekt for regelverket er en dårlig søknad i kampen for å få myndighetene til å myke opp pyro-bestemmelsene.

Det er legitimt å ha ulike oppfatninger om hvordan reglene for pyroteknikk på norske fotballarenaer burde være.

Men det er ikke greit at norske supportere igjen og igjen tar seg til rette.

I 16. mairunden ble Vålerengas dekke skadet av ulovlig pyro, som ble kastet ut på banen fra borteseksjonen til Ham-Kam. Etter cupfinalen meldte Røde Kors om at 15 personer hadde fått brannskader under Brann-festen.

Tallet er kanskje ikke så fryktelig høyt om vi tar tilskuertallet med i betraktningen, men én brannskade på fotballkamp er en for mye.

Dessuten er det noe prinsipielt over temaet. Den mest innbitte fansen må gjerne ha sterke meninger om supporterkultur, og hva de mener er naturlig eller unaturlig å ta med seg inn på kamp.

De må også mer enn gjerne drive intens lobby overfor både myndighetene og fotballforbundet, noe som har foregått over lang tid. Det finnes absolutt argumenter for at et endret pyro-opplegg kunne gitt oss både bedre og mer stemningsfull opplevelse. Men det må i tilfelle myndighetene si ja til.

På et punkt er jo også fotballsupportere vanlige borgere, og med det følger det at vi er bundet av noen lover og regler. Å ty til selvtekt fordi man mener seg hevet over reglene, er generelt sett lite akseptert i samfunnet vårt.

«Pyrotekniske artikler skal uansett kategori aldri brukes blant publikum oppe på tribunen», fremgår det av forskriften som gjelder.

Er det for mye å be om at det respekteres?

Selv om du mener at veien du kjører på fint hadde tålt høyere fart, er det faktisk fartsgrensen som gjelder. Er det egentlig noen grunn til at tankesettet skal være annerledes på en fotballtribune?

Diskusjonene har vært mange og lange om pyrobruk, og klubbene har et ansvar for håndheving av regelverket.

Derfor er det vanskelig å forstå at Bodø/Glimt fikk så hard kritikk fra supportermiljøer da de tidligere i år reagerte håndfast overfor fans som hadde blåst i pyro-reglementet. Siden 2010 har bøtene vært mange, og for både VIF og LSK summerer smalede pyro-bøter seg til over millionen.

Denne LSK-supporteren valgte finlandshette mens han blusset under cupfinalen.

Klubbene har sammen med lokalt brannvesen og politi et ansvar for at enhver bruk av pyroteknikk skjer innenfor trygge rammer.

Den tillatte bruken i dag skal være søkt om, godkjent og utført av personer med kurs og kompetansebevis.

Det er noe ganske annet enn at publikum lurer med seg pyro inn og tenner opp selv, på en tettpakket tribune i strid med reglene.

Nå har Norges Fotballforbund varslet at de siste dagers hendelser skal ses nærmere på. Det er naturlig.

Konsekvensen kan fort bli en strammere håndhevelse av reglene som gjelder. Det skulle i tilfelle bare mangle.

Uansett hvor sterke argumenter de mener å ha, kan det ikke være opp til supportmiljøene å trekke grensen for hva som tillates og ikke tillates på arenaene.

Dersom reglene blir brutt med viten og vilje, bør ikke det kunne foregå uten at det får konsekvenser. Nå risikerer supporterne å skade sin egen sak.

