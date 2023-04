AC Milan med super-scoringer: Ydmyket serielederen

(Napoli–Milan 0–4) To mål på ni minutter, så var mye gjort for Milan. Derfra og inn var det bare ydmykelse igjen for serieleder Napoli.

For etter 16 minutter satte Rafael Leao ballen i mål etter solid forarbeid av Brahim Diaz. Noen minutter senere var det Diaz som satte ballen i nettet selv. Gjestene fra nord-Italia rystet hjemmelaget og serielederen på Stadio Diego Armando Maradona i sør.

For en oppladning dette ble for gjestene foran neste ukes kvartfinale i Champions League. Onsdag 12. april møtes de to italienske lagene i den første kvartfinalen, returkampen spilles i Napoli tirsdag 18.

Etter 59 minutter ble det mer Leao, og det var litt av en scoring. Han gjorde det meste selv, driblet, løp og til slutt fintet han vekk Amir Rrahmani og satte ballen i mål fra skrå vinkel elegant forbi keeper Alex Meret.

LEKTE SEG: AC Milan-spiller Alexis Saelemaekers.

Men kveldens store soloprestasjon sto Milan-spiller Alexis Saelemaekers for. Belgieren driblet seg gjennom hele Napoli-forsvaret, og avsluttet raidet med å sette ballen sikkert i mål.

For en prestasjon.

FABELAKTIG SCORING: Alexis Saelemaekers satte inn 4–0.

Det er Napolis største hjemmetap i Serie A på 23 år - siden 5-1-tapet mot Bologna i 2000.

Napolis norske midtstopper Leo Skiri Østigård kom ikke på banen i denne kampen.

Napoli er suverene på tabelltopp med 71 poeng. Lazio er nærmest med 55, og med kveldens seier nærmer Milan seg 2. plass med 51 poeng.

