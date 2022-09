1 / 4 Ola Solbakken (t.h.) ser frisk og rask ut i løpsduell med Lars-Jørgen Salvesen. Her gir han en «high five» til Brice Wembangomo. Trener Aasmund Bjørkan ga noen instruksjoner underveis. Solbakken i fysisk duell med forsvarsspiller Isak Helstad Amundsen. forrige neste fullskjerm Ola Solbakken (t.h.) ser frisk og rask ut i løpsduell med Lars-Jørgen Salvesen.

Solbakken tilbake i full trening – aktuell for Europa-comeback

BODØ (VG) For første gang etter skulderskaden kan Ola Solbakken (24) igjen bli å se i aksjon på fotballbanen.

– Vil du ha hele elleveren eller hvor skal jeg begynne? spøkte Glimt-trener Kjetil Knutsen og gliste bredt da VG spurte om status på Solbakken.

– Vi kan i hvert fall bekrefte at han er i troppen i morgen, sier Knutsen på onsdagens pressekonferanse dagen før møtet med sveitsiske FC Zürich.

Det er over to måneder siden han ble liggende nede og vri seg i smerte i 4–1-seieren over Sarpsborg 08 på Aspmyra.

Solbakken fikk skulderen ut av ledd og ble sendt til sykehus etter å ha slått opp samme skade som i fjor.

– Det samme skjedde i fjor, på nøyaktig samme tidspunkt. Da var han ute i fem uker. Det er trist for ham og laget, sa trener Kjetil Knutsen til Discovery etter kampslutt.

Skaden har gjort at Solbakken ennå ikke har vært i aksjon i Europa denne sesongen.

Onsdag trente han imidlertid nok en gang med fullkontakt, og dermed er han etter alt å dømme høyaktuell for spilletid i torsdagens Europa League-hjemmemøte med sveitsiske FC Zürich.

Det er også Amahl Pellegrino og Brede Moe, bekrefter Knutsen.

Forrige sesong scoret Ola Solbakken seks mål og noterte seg for to assists i Conference League.

Tre mål i gruppespillskampene mot Roma gjorde at han har vært koblet til både det italienske hovedstadslaget og konkurrenten Napoli.

Solbakken bekreftet overfor VG at Roma var blant de interesserte klubbene, mens hans agent Bjørn Tore Kvarme har avkreftet at vingen har signert med noen.

Kantspillerens kontrakt med Bodø/Glimt går ut etter sesongen, noe som gjør at han står fritt til å forhandle med nye klubber med under et halvt år igjen av kontrakten.