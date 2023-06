MØTER BRANN: Vålerenga-spillerne feirer en scoring i 5–0-seieren over Stjørdals-Blink i cupen onsdag.

Datoene for NM-kvartfinalene er klare – seriekamp utsettes

Kvartfinalene i fotballcupen for menn blir fordelt over to dager. Vålerenga – Brann spilles som senkamp 12. juli.

Samtlige åtte kamper i 4. runde ble spilt onsdag kveld. Norges Fotballforbund velger ikke samme løsning for kvartfinalene. Slik blir oppsettet:

Onsdag 12. juli: Molde – Sarpsborg 18.00 (TV 2 Sport 1), Vålerenga – Brann 20.00 (NRK1).

Torsdag 13. juli: Kjelsås – Raufoss 18.00 (TV 2 Sport Premium 1), HamKam – Bodø/Glimt 18.00 (TV 2 Sport 1).

Oppgjøret mellom overraskelsene Kjelsås (nivå tre) og Raufoss (nivå to) blir det eneste som ikke sendes på en åpen kanal. Lagene slo ut henholdsvis KFUM Oslo og Viking onsdag.

NFF opplyser at seriekampen mellom Kjelsås og Lyn i 2. divisjon lørdag 15. juli blir utsatt. Forbundet varsler dialog med klubbene og at en ny dato blir satt i løpet av kommende uke.

Cupens semifinaler er også trukket: Kjelsås/Raufoss – Molde/Sarpsborg og Vålerenga/Brann – HamKam/Bodø/Glimt. Kampene er lagt til 27. september, mens finalen spilles på Ullevaal stadion 10. desember.