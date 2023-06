Patrick Berg og trener Kjetil Knutsen etter Vålerenga-kampen.

Glimt freste: Dommersjef innrømmer dommerfeil

DRAMMEN (VG) Dommersjef Terje Hauge innrømmer at dommer Sigurd Kringstad gjorde en feil da han annullerte Bodø/Glimts utligning mot Godset. Han mener likevel at avgjørelsen var riktig.

På stillingen 1–0 til Strømsgodset hadde Bodø/Glimt ballen i mål, men dommer Sigurd Kringstad annullerte målet og dømte i stedet frispark mot gjestene fra Bodø som til slutt tapte 0–2 i Drammen.

Kringstad blåste for frispark før ballen gikk i mål, og VAR ble derfor aldri brukt til å vurdere situasjonen. Situasjonen fikk Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til å rase etter kampen:

NFFs dommersjef Terje Hauge sier følgende om den omdiskuterte situasjonen:

– Sigurd (Kringstad) skulle ifølge VAR-protokollen avventet fløyten til ballen er i mål eller situasjonen avklart. Når det er sagt så mener jeg det var en riktig avgjørelse. Vi kan se BG22 (Moumbagna) holde i drakten til S27 (Kristensen Dahl) som blir dratt bakover, skriver Hauge i en SMS til VG.

Han legger til:

– Hvis Sigurd hadde godkjent målet ville VAR grepet inn med frispark i forkant.Begge holder, men det er kun holdingen til BG22 som påvirker spillet, sier han.

Ikke imponert

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg (25) synes VAR tar bort mye glede fra Eliteserien – uten at det gir noe særlig tilbake.

– Jeg synes ikke VAR har fungert så veldig godt så langt. Jeg håper det utvikler seg til noe bedre, for sånn det er nå kan vi like godt spille uten, sier Berg til VG.

Etter 12 runder i Eliteserien, der Bodø/Glimt har bokført ti seire, én uavgjort og ett tap, er landslagets sentrale midtbanemann blitt lunken til VAR VARVAR, altså video assistant referees, ble innført i Eliteserien fra 2023-sesongen..

– Hva er det som ikke fungerer?

– Det kan godt være at vi har unaturlig høye forventninger. At det ødelegger fotballen er kanskje å ta hardt i, men det har blitt en sentral del av fotballen. Man har en forventning om at det skal fungere best mulig, at det skal være en fordel for spillet. Akkurat nå synes jeg det er hemmende for fotballen og hemmende for gleden.

Strømsgodsets Tobias Gulliksen og Bodø/Glimts Patrick Berg i aksjon søndag.

– Hvor har du stått i VAR-debatten tidligere?

– Med et åpent sinn, og så har man sett at det er utfordringer knyttet til VAR og det kan fungere bra i enkelte situasjoner. Jeg var åpen, men har aldri vært noen forkjemper.

– Hva tenker du nå da, for det er ikke bare å kutte det ut?

– Nei, nei. Jeg håper virkelig at spillere, trenere og dommere skal få det til å fungere sammen. Det er det vi ønsker, at fotballen utvikler seg og blir bedre hele veien.

– Om VAR kan være med på det, så ønsker vi det velkommen. Men akkurat nå har vi en vei å gå.

– Du er inne på at det dreper gleden?

– Det kan gjøre det. Vi er jo spillere, men i hvert fall for supportere kan det drepe mye av den spontane gleden.

– Tar bort den spontane gleden

At han nettopp har opplevd årets første tap i Eliteserien, mot Strømsgodset på Marienlyst, er ikke det som preger hans syn på VAR, ifølge Berg selv.

– Nei, nei, nei. Vi har fått de fleste VAR-situasjoner med oss i år, så det er ikke fordi vi fikk noe imot oss her. Som jeg sa, så er ikke det en VAR-situasjon i det hele tatt fordi dommeren blåser før ballen går i mål.

– Det har ingenting med det som skjedde her å gjøre. Det er mer sett under ett. Og når det tar bort den spontane gleden, så synes jeg det må veie opp og gi mye mer for spillet. Foreløpig har det ikke gjort det.

– Har det blitt mer rettferdig?

– Det er vanskelig å si. For å være helt ærlig, så er ikke forskjellen stor fra tidligere år, bortsett fra at det tar lengre tid.

