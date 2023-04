RØDT: Jeppe Andersen har først fått gult kort av dommer Ola Hobber Nilsen. Men etter en VAR-sjekk velger dommeren å dra fram det røde kortet til Sarpsborg-spilleren.

Nådeløs Knutsen etter Bodø/Glimt-seier: − Veldig skuffende

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Bodø/Glimt 0–2) Bodø/Glimt fikk en drømmestart på Eliteserien, men trener Kjetil Knutsen var likevel skuffet. Samtidig fikk Sarpsborg føle VARs iskalde blikk fra første match: Et gult kort ble rødt.

Tidlig i 2. omgang sparket Sarspborg 08s Jeppe Andersen ned Glimt-backen Isak Helstad Amundsen. Ola Hobber Nilsen ga først gult kort, men VAR VARVideo assistant referee ba dommeren se nærmere på situasjonen - og da endte det med rødt kort til Sarpsborg, som fikk en drøy halvtime med én mann mindre.

– Det er aldri gøy å bli utvist og se laget sitt lide de siste 30 minuttene. Man føler seg litt som syndebukk, sier Andersen til TV 2.

Men VAR hadde ikke skylden for at det ble en tung kveld for de blå:

Det hadde ikke gått fem minutter før Glimt hadde scoret sitt første seriemål i 2023. Mvuka satte fart, Hugo Vetlesen pirket ballen tilbake til Sondre Sørli, som banket til - og sarpekeeper Anders Kristiansen var sjanseløs. 1–0.

Matchuret viste 12 minutter da det ble 2–0: Mvuka skapte igjen kaos i Sarpsborg-forsvaret og la ballen til Albert Grønbæk, som satte ballen i mål fra kort hold.

Tross 2–0-seier og at erkerivalene i Molde tapte sin serieåpning, var ikke Glimt-trener Kjetil Knutsen imponert. Han var veldig skuffet over lagets prestasjon etter pause.

– Det skal ikke være mulig å ikke spille de trill rundt med 11 mot 10 på slutten. Det er veldig skuffende. Langt under pari, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det blir veldig hakkete og unøyaktig.

Glimt-kapteinen Patrick Berg var noe mer positiv etterpå:

– Vi er solide i store deler av kampen.

Han røpet av flere Glimt-spillere var ruskete i formen.

– Vi var litt på halv maskin i dag. Det er mange på laget som er litt småsyke, inkludert meg selv. Det ble litt slapt utpå der, sier Berg.

Kapteinen Patrick Berg (med ansiktet til kamera) maner sine lagkamerater til innsats etter den første scoringen i Sarpsborg.

Sarpsborg hadde en ball inne midt i 2. omgang, men Peter Reinhardsens scoring ble det ikke noe av - etter at VAR hadde vært inne og sjekket for offside.

– For meg er det vanskelig å se at det er offside. Jeg tror ikke jeg treffer ballen, sier Sarpsborgs Mikkel Maigaard til TV 2.

0–2: Albert Grønbæks skudd fra spiss vinkel har gått forbi keeper Anders Kristiansen (t.h.) og inn i Sarpsborgs nettmasker.

Med 11 mot 10 skapte Glimt naturlig nok målsjanser mot slutten, men Sarpsborg forsvarte seg heltemodig. Med 2–0 ledelse hadde Glimt heller ingen grunn til å sette inn noe ekstra gir.

– De gjør mål på tre av sjansene de har, de får litt for godt betalt, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn.

Glimt vant begge kampene mot Sarpsborg 4–1 i 2022.

Bodø/Glimt kom aldri i posisjon til å ta sitt tredje strake seriegull i 2022. De kom for sent i gang. Den fellen har ikke Glimt-trener Knutsen tenkt å gå i denne gang.

I september kom Patrick Berg hjem, det samme gjorde Marius Lode og etter hvert også Fredrik Bjørkan og keeper Nikita Haikin. Alle fire spilte fra start i Sarpsborg 2. påskedag.

6.932 tilskuere mot Glimt er det nest beste for Sarpsborg 08 hjemme. 7.042 mot Rosenborg i 2019 er rekorden.

Sarpsborg hadde en merkverdig 2022-sesong. På sommeren ble det åtte tap på rad og laget raste fra medaljekamp til bunnstrid. Men på de ti siste var Olavsbyens menn ubeseiret og endte på 8. plass til slutt.

Sarpsborg har mandagskamp mot Vålerenga, mens Bodø/Glimt får besøk av Stabæk i neste serierunde.