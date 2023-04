KRITISK: Didier Drogba sammen med den franske journalisten, Sandy Heribert, under Gullball-utdelingen i 2021.

Legende slakter Chelsea: − Kjenner ikke igjen klubben

Chelsea får så hatten passer av Didier Drogba (45). Spisslegenden går til frontalangrep på eieren Todd Boehly (49).

Chelsea var sjanseløse på å slå Real Madrid i kvartfinalen av Champions League. London-klubben har tapt fire kamper på rad og står med syv matcher uten seier.

– Denne klubben har hatt en viss klasse under perioden med (Roman) Abramovitsj, men i dag mangler den, sier Drogba ifølge Guardian. Han satte inn den avgjørende straffen da Chelsea slo Bayern München i Champions League-finalen i 2012.

Den russiske eieren varslet at han ville trekke seg ut av Chelsea to dager etter Russlands invasjon av Ukraina i fjor. Med Abramovitsj ved roret vant Chelsea til sammen 19 titler – blant dem fem ganger Premier League og to Champions League-trofeer.

NYE EIERE: Chelsea-eier Todd Boehly (til høyre) og medeier Behdad Eghbali etter Chelseas tap på Stamford Bridge tirsdag.

– Det er veldig vanskelig å se hvordan de skal komme seg ut av denne perioden. De burde ha gått tilbake til de prinsippene og verdiene de hadde. Jeg kan ikke lenger kjenne igjen klubben min, sier Didier Drogba, som nå jobber som ekspert for Canal+.

Chelsea har skiftet ut mye av ledelsen siden amerikanske Todd Boehly og Clearlake Capital tok over styringen i fjor. Petr Chech, Bruce Buck og Marina Granovskaia har alle forlatt klubben. Boehly fjernet Thomas Tuchel som manager tidlig i sesongen. Erstatteren Graham Potter fikk sparken 2. april.

Nå har Frank Lampard tatt over med tap i sine fire første kamper. Han vil ikke kommentere uttalelsene til sin tidligere lagkamerat Drogba.

Etter å ha blitt slått ut av Champions League er det usannsynlig at Chelsea spiller i Europa neste sesong. Klubben ligger på 11. plass i Premier League.

– Vi ønsker å komme tilbake der vi var, sier Lampard. Han har kontrakt ut sesongen etter å ha fått sparken i Everton i januar. Lampard var også Chelsea-manager mellom 2019 og 2021.

Ifølge Fotball Tweet står Lampard med 14 tap og bare en seier på sine siste 17 kamper.

