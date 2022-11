Innbytter Haaland avgjorde på overtid for City

(Manchester City-Fulham 2–1) Innbytter Erling Braut Haaland (22) steg til værs og stanget inn 2–1 til Manchester City på vakkert vis – trodde han. Målet ble annullert for offside. Så fikk han sjansen fra straffemerket.

Tre minutter på overtid, på stillingen 1–1 i et dramatisk oppgjør mellom Manchester City og Fulham, falt Kevin De Bruyne i gresset – og dommeren pekte på straffemerket.

Det var tid for Erling Braut Haaland.

Nordmannen, som har slitt med skade den siste tiden og som tidligere i kampen hadde fått et mål annulert for offside, taklet presset – såvidt. Fulham-keeper Bernd Leno var på ballen, men Haalands straffe var akkurat god nok. Kampuret viste 94 minutter og 33 sekunder. Det endte 2–1 på Etihad.

22-åringen fra Jæren ble Manchester Citys redningsmann igjen. Haaland er oppe i 18 Premier League-mål.

City hadde vunnet sine ti siste hjemmekamper i Premier League, og sniffer på Aston Villas rekord fra 1930/31 (13 kamper), men med Haaland på benken fra start holdt det på å gå galt mot Fulham.

City-sjef Pep Guardiola kastet innpå Haaland de siste 25 minuttene, og nordmannen var både aktiv og sjanseskapende. På overtid fikk han sjansen fra straffemerket.

Haaland har vært skadet og gikk glipp av Citys to siste kamper, mot Sevilla og Leicester.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Alt var som normalt på Ethiad da Julián Álvarez ble skjenket en briljant stikker av kaptein İlkay Gündoğan. Den 22 år gamle argentineren, som har levd et spissliv i skyggen av Haaland etter overgangen fra River Plate i sommer, banket inn 1–0 etter et kvarter.

City kjørte på for 2–0, men så endret kampbildet seg brått:

Fulhams Harry Wilson ble løpt ned av João Cancelo da han var alene gjennom med City-keeper Ederson. Resultat: Rødt kort til Cancelo og straffescoring av Andreas Pereira.

På benken satt en småbekymret Erling Braut Haaland med jakkekragen godt oppå kinnbena. Han skulle senere bli Citys helt.

Først etter 65 minutter tok Pep Guardiola grepet «alle» ventet på: Inn med Erling Braut Haaland.

I løpet av fire-fem minutter var nordmannen involvert i to muligheter, men Haaland var ikke helt skarp.

Et dominant Manchester City, med 10 mann, forsatte å jage vinnermålet. Og ti minutter etter Haalands innhopp steg nordmannen til værs og stanget inn et vakkert mål – etter nok et nydelige Kevin De Bruyne-innlegg. Men Haaland var hårfint offside og målet ble VAR-annullert.