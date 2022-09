TAPTE: Ståle Solbakken dirigerer laget sitt mot Serbia på Ullevaal.

Bak Hareide, Semb, Drillo og Lagerbäck: − Irrelevant, mener Solbakken

ULLEVAAL (VG) Ståle Solbakken (54) bryr seg lite om at han har levert dårligere resultater enn flere av sine forgjengere. Men han vedgår at landslaget kunne vært på et bedre sted.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Inkludert den brutale nedturen mot Serbia på Ullevaal har Solbakken ledet Norge i 20 kamper. Det har gitt elleve seirer, fire uavgjorte og fem tap.

Åge Hareide, Nils Johan Semb, Drillo (hans andre periode) og Lars Lagerbäck hadde alle bedre «poengsnitt» enn Solbakken på samme stadium i sine virker som landslagssjefer.

– Hvor står Solbakkens prosjekt etter 20 kamper?

– Så lenge du ikke klarer å komme deg ut av å ikke vinne avgjørende kamper, så blir det den samme historien igjen. Det blir bare «nesten». De må ta nye tak. Det er litt skummelt at Norge får en en mye hardere vei i EM-kvaliken med to tøffere lag. Det er beinharde kamper som skal spilles, svarer Åge Hareide.

Han fikk en knallstart som landslagssjef for 18 år siden og leverte tidenes beste i de første 20 kampene. Men det er grunn til å merke seg at Nations League ikke var innført og Norge spilte mange privatlandskamper i Hareides første år.

Men Norge tapte kun en av hans første 20. I kamp nummer 21 spilte Hareides landslag i 2005 0–0 mot de kommende verdensmesterne Italia på Ullevaal.

Et resultat Ståle Solbakken ville tatt med begge hender tirsdag kveld. En målløs forestilling tirsdag kveld ville gitt Norge gruppeseier, opprykk i Nations League, en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til EM 2024, og ikke minst seedet Norge på andre nivå i EM-trekningen 9. oktober.

Info De seks siste landslagsssjefenes resultater etter 20 kamper med Norge: Hareide (2004–05) 12-7-1 37-15 43 Semb (1998–00) 12-6-2 37-16 42 Drillo (2009–11) 13-2-5 27-17 41 Lagerbäck (2017–19) 12-3-5 31-19 39 Solbakken (2020–21) 11-4-5 35-17 37 Drillo (1990–92) 9-7-4 39-14 34 Høgmo (2013–15) 5-6-9 15-28 21 Vis mer

– Nei, altså 20 kamper, det er egentlig helt irrelevant. Det handler om å komme til sluttspill. Om du har to poeng mer eller mindre målt mot en annen trener i en annen epoke, det er helt meningsløst, sier Ståle Solbakken.

Landslagssjefen snakker med VG onsdag, etter en natt med lite søvn og Norge - Serbia i opptak.

– Hvordan vil du oppsummere dine 20 kamper første kamper?

– Jeg mener vi er et mye bedre lag nå enn da vi startet. Det er hundre prosent sikkert. Vi har slått Serbia én gang og Sverige to ganger. Det er eneste gang siden 2014, da vi slo Kroatia med Høgmo, at vi har slått nasjoner på det nivået. Det viser at vi har tatt steg. Vi blir nummer to i denne gruppen, og vi var seedet som nummer tre. Vi er tett på, og vi får en finale i den siste kampen, men så har vi ikke tatt det siste steget som må til. Hele målet med dette prosjektet har vært EM i Tyskland 2024, og det har vi fortsatt stor tro på.

– Vi er på et godt sted, men vi kunne vært på et enda bedre sted. Jeg tror både spillere, leder og trenere har en god følelse. Vi vet hvor vi skal, vi vet hvor vi er, og så har vi helt klart noe å gå på.

Ståle Solbakken har Per-Mathis Høgmo og Egil Olsen bak seg på VGs liste. Det er grunn til å huske at Drillo-eventyret for alvor tok av i nettopp hans kamp nummer 20. 10–0 over San Marino i 1992 innledet den fantastiske VM-kvalifiseringen da Norge satte på plass store nasjoner som Nederland, England, Tyrkia og Polen etter å ha vært femteseedet i trekningen.

I EM-kvaliken neste år blir Solbakkens lag tvunget til å gjenta noe av bragden fra seedingnivå tre.

– Det er den samme gamle leksa som gjentar seg. Det virker som vi ikke får det til når det er avgjørende situasjoner og kamper. Det har pågått i mer enn 20 år, sier Åge Hareide som ikke klarte å føre til Norge til mesterskap. Det stoppet i play off for VM i 2006.

– Du kjenner det igjen?

– Ja, jeg gjør det. Vi får ikke opp nivået på spillerne våre kollektivt og blir utmanøvrert av et smart Serbia. De har gode enkeltspillere, er sikrere på ball, mens vi har pasningsfeil og mister ballen sentralt banen før den andre målet

– Vi blir utmanøvrert av av dyktigere spillere sentralt i banen hos Serbia. Spesielt når det gjelder pasningssikkerhet. Det var helt avgjørende. De kombinerte på en helt annen måte enn vi klarte å gjøre. Dét, klokskap, erfaring og rutine, sier Hareide.