BLE SLITNE: Norge klarte ikke å etablere noe press mot Serbia i andre omgang.

Solbakkens forsvarsproblem: − Tendens til å gå opp i limingen

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Serbia 0–2) Landslagssjef Ståle Solbakken vedgår at hans defensive spillestil kan være for krevende for de norske spillerne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«En veldig nedtur» og «et hardt slag». Slik oppsummerte Solbakken det på pressekonferansen etter tapet mot Serbia, hvor bortelagets stjernespisser Dusan Vlahovic og Aleksandar Mitrovic scoret hvert sitt mål – henholdsvis før og etter pause.

Vlahovics scoring før pause var faktisk det første norske baklengsmålet før pause siden kampen mot Tyrkia 8. oktober i fjor. Siden har Norge spilt elleve kamper og sluppet inn ni mål – hvorav åtte av dem har kommet etter pause og altså Vlahovic er den eneste som har scoret før pause.

Det er neppe tilfeldig, om vi skal tro Solbakken.

– Det har litt med at det er ganske vanskelig det forsvarsspillet jeg prøver å få til med det laget her – og som jeg har fått til i store deler, sier han på pressekonferansen.

– Beviset på det er at vi blir mer slitne og utover i kampene så kommer de individuelle feilene, og så kommer kanskje den ryggmargs-greien de gjør for klubblagene mer til syne, fortsetter Solbakken.

– Vi har sluppet inn ett mål før pause i de siste ti-tolv kampene, tror jeg. Da er alle friske i hodet og i kroppen, og så har vi en tendens til å gå litt mer opp i limingen utover i kampen på den defensive strukturen, sier Solbakken – hvor det korrekte altså er ett baklengsmål før pause på de elleve siste kampene.

Solbakken etterlyser mer ro med ballen, slik at laget i større grad får hvilt med ballen. Han mener videre at de korte norske angrepen utover i kampen, bare førte til at Norge tok mer risiko og i tur ble mer slitne enn motstanderen.

Info Slipper inn flest mot slutten Slik har baklengsmålene i de siste elleve kampene fordelt seg: 0–15 minutter: 0 baklengsmål

16–30 minutter: 0 baklengsmål

31–45 minutter: 1 baklengsmål

46–60 minutter: 1 baklengsmål

61–75 minutter: 2 baklengsmål

76–90 minutter: 5 baklengsmål Vis mer

– I juni så hadde vi flere spillere på et høyere nivå, med mye høyere antall kamper per spiller som går inn i samlingen. Det var litt mer diffust i dag, særlig bakover på banen. Det skaper litt urytme, sier han.

I Solbakkens tid på landslaget har Stefan Strandberg vokst frem som den store forsvarsgeneralen. Sørlendingen var ute med skade denne landslagssamlingen, og istedenfor var det Andreas Hanche-Olsen og Leo Skiri Østigård som dannet det norske stopperparet mot både Slovenia og Serbia.

TØFFE DUELLER: Leo Skiri Østigård og Aleksandar Mitrovic var i en rekke tøffe dueller gjennom kampen.

– Jeg føler vi er godt forberedt og vet hva som møter oss, men vi blir nok litt for direkte der de evner å holde ballen og skape lengre angrep. Så løper vi oss litt i hjel. Vi blir løpende imellom, sier Hanche-Olsen.

Tirsdag slet de norske spillerne stort med å spille seg ut bakfra. Istedenfor ble det mange lange pasninger opp mot Alexander Sørloth i et forsøk på å demme opp for en vellykket serbisk taktikk, noe som heller ikke ble en suksess.

– Hva sier du til spillerne, Solbakken?

– Jeg sier at vi er på rett vei, og det står jeg ved. Jeg har en hellig, sterk overbevisning om at vi kommer til Tyskland. Jeg mener dette laget har potensialet, men vi har også en del faser i spillet hvor vi har mer å gå på, sier landslagssjefen.