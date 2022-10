RBK nekter å stå æresvakt for seriemesteren – Molde-sjefen mener de har misforstått

Rosenborg vil ikke stå æresvakt for seriemester Molde når de to rivalene møtes søndag. Molde-direktør Ole Erik Stavrum er trygg på at hans klubb hadde applaudert inn trønderne om de hadde sikret gullet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Etter at æresvakt hadde vært tema etter helgens serierunde, der Molde sikret klubbens femte seriemesterskap med overtidsseieren mot Lillestrøm på Åråsen, gikk trønderne ut med følgende budskap mandag ettermiddag:

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt», skriver Rosenborg i en pressemelding.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Da har de misforstått helt. Det har ingenting med ydmykelse å gjøre. Det er et sunt rivaleri mellom Rosenborg og Molde, og sammen med Bodø/Glimt har vi vært de beste lagene de siste årene. Vi som klubb har ikke noe behov for å ydmyke Rosenborg. Hadde det vært omvendt, hadde mange ventet at vi skulle stå æresvakt, tror administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde.

– Hadde Molde-spillerne stått æresvakt om Rosenborg hadde kommet til Aker stadion som seriemester?

– Ja, det går jeg ut fra. Det har ingenting med ydmykelse å gjøre. Vi har ikke noe behov for det. Vi gleder oss til kampen, sier Stavrum til VG.

Rosenborg sto derimot æresvakt for Bodø/Glimt da de tok gullet i 2020.

1 / 2 STO ÆRESVAKT I 2020: Her står nettopp Rosenborg æresvakt for Bodø/Glimt da nordlendingene ble seriemestre i 2020. STO ÆRESVAKT FOR ERKERIVALEN: Real Madrid vant La Liga i 2008, og møtte erkerival Barcelona i «El Clasico» kampen etter. Da sto de æresvakt. forrige neste fullskjerm STO ÆRESVAKT I 2020: Her står nettopp Rosenborg æresvakt for Bodø/Glimt da nordlendingene ble seriemestre i 2020.

– Den opprinnelige ideen med æresvakt er å hedre et annet lags prestasjoner, men vi føler at Molde er mer opptatt av å ydmyke Rosenborg med uttalelsene etter seriegullet enn at prestasjonene skal bli hedret, sier Tore Berdal, daglig leder i Rosenborg, til VG.

– Når det er sagt, gratulerer vi Molde med et veldig imponerende seriegull.

– Rosenborg sto æresvakt for Bodø/Glimt i 2020. Hvorfor vurderes det annerledes denne gang for Molde?

– Det er vanskelig å gå inn på ulike valg, jeg var ikke i Rosenborg den gang. Nå har vi vurdert denne saken og landet på et valg. Det er ingen tradisjon for æresvakt i Norge, svarer Berdal.

Info Dette betyr det å stå æresvakt En sedvane i mange fotballkulturer er at seriemesteren hedres av motstanderlaget i kampen etter at de har sikret tittelen. Dette skjer ved at motstanderne klapper de ferske seriemesterene inn på banen. Rosenborg sto æresvakt for Bodø/Glimt så sent som i 2020, men skriver at det ikke er aktuelt å gjøre det med Molde i år. Vis mer

Espen Viken, talsperson i Rosenborgs supportergruppe Kjernen, ba klubben tidligere i dag om å ikke stå æresvakt.

– Det vanlige i norsk fotball er at tapende lag i cupfinalen står æresvakt for det vinnende laget i cupfinalen. Molde skal hverken få utdelt gullmedalje eller noe annet på søndag, da blir det ordentlig tøvete å stå æresvakt før kampen. For oss er det helt tydelig, vi må slutte med tull og spille fotball. Så skal vi hedre folk som fortjener det, sier Viken.

– Fortjener ikke Molde å bli hedret som seriemestere, da?

– Jo da, men de får masse heder, og de trenger ikke denne lille greia før kampen, svarer Viken.

Molde sikret seriegullet etter å ha slått Lillestrøm 1–0 på Åråsen søndag kveld. På den påfølgende gullfesten kom Magnus Wolff Eikrem med følgende melding til feirende Molde-supportere.

– Jeg skal bare si én ting: Rosenborg skal stå æresvakt for oss søndag!

– Dette er pinlig for Rosenborg og jeg skjønner godt at de ikke har lyst til det. Men hvis Kjetil Rekdal er smart nå så tvinger han guttene sine til å gjøre det her og så får han dem til å bruke det som motivasjon gjennom vinteren når de skal ta neste steg og ta igjen Molde, sier Discoverys fotballekspert Christian Gauseth i VGTV-programmet «Eliteserien Oppsummert» som du kan se her: