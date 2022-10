RBK: Kommer ikke til å stå æresvakt for seriemester Molde

Rosenborg vil ikke stå æresvakt for seriemester Molde når de to rivalene møtes søndag.

Det skriver trønderne i en pressemelding mandag ettermiddag.

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt» skriver klubben.

Rosenborg sto derimot æresvakt for Bodø/Glimt da de tok gullet i 2020.

– Den opprinnelige ideen med æresvakt er å hedre et annet lags prestasjoner, men vi føler at Molde er mer opptatt av å ydmyke Rosenborg med uttalelsene etter seriegullet enn at prestasjonene skal bli hedret, sier Tore Berdal, daglig leder i Rosenborg, til VG.

– Når det er sagt, gratulerer vi Molde med et veldig imponerende seriegull.

– Rosenborg sto æresvakt for Bodø/Glimt i 2020. Hvorfor vurderes det annerledes denne gang for Molde?

– Det er vanskelig å gå inn på ulike valg, jeg var ikke i Rosenborg den gang. Nå har vi vurdert denne saken og landet på et valg. Det er ingen tradisjon for æresvakt i Norge, svarer Berdal.

Espen Viken, talsperson i Rosenborgs supportergruppe Kjernen, ba klubben tidligere i dag om å ikke stå æresvakt.

– Det vanlige i norsk fotball er at tapende lag i cupfinalen står æresvakt for det vinnende laget i cupfinalen. Molde skal hverken få utdelt gullmedalje eller noe annet på søndag, da blir det ordentlig tøvete å stå æresvakt før kampen. For oss er det helt tydelig, vi må slutte med tull og spille fotball. Så skal vi hedre folk som fortjener det, sier Viken.

– Fortjener ikke Molde å bli hedret som seriemestere, da?

– Jo da, men de får masse heder, og de trenger ikke denne lille greia før kampen, svarer Viken.

1 / 2 STO ÆRESVAKT I 2020: Her står nettopp Rosenborg æresvakt for Bodø/Glimt da nordlendingene ble seriemestre i 2020. STO ÆRESVAKT FOR ERKERIVALEN: Real Madrid vant La Liga i 2008, og møtte erkerival Barcelona i «El Clasico» kampen etter. Da sto de æresvakt. forrige neste fullskjerm STO ÆRESVAKT I 2020: Her står nettopp Rosenborg æresvakt for Bodø/Glimt da nordlendingene ble seriemestre i 2020.

Molde sikret seriegullet etter å ha slått Lillestrøm 1–0 på Åråsen søndag kveld. På den påfølgende gullfesten kom Magnus Wolff Eikrem med følgende melding til feirende Molde-supportere.

– Jeg skal bare si én ting: Rosenborg skal stå æresvakt for oss søndag!

Info Dette betyr det å stå æresvakt En sedvane i mange fotballkulturer er at seriemesteren hedres av motstanderlaget i kampen etter at de har sikret tittelen. Dette skjer ved at motstanderne klapper de ferske seriemesterene inn på banen. Rosenborg sto æresvakt for Bodø/Glimt så sent som i 2020, men skriver at det ikke er aktuelt å gjøre det med Molde i år. Vis mer

– Dette er pinlig for Rosenborg og jeg skjønner godt at de ikke har lyst til det. Men hvis Kjetil Rekdal er smart nå så tvinger han guttene sine til å gjøre det her og så får han dem til å bruke det som motivasjon gjennom vinteren når de skal ta neste steg og ta igjen Molde, sier Discoverys fotballekspert Christian Gauseth i VGTV-programmet «Eliteserien Oppsummert» som du kan se her: