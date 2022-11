Professor om Qatar-talen: − Fifa-presidenten er presset

DOHA (VG) – Når han sier «I feel gay», så blir jo det latterlig. Han undergraver og dekker over realitetene, sier fotballsupporteren Gjert Moldestad.

I morgentimene norsk tid gikk FIFA-president Gianni Infantino (52) rett i strupen på medieomtalen av VM i Qatar.

Han mener mange av nyhetssakene i internasjonale medier de siste årene har vært misvisende.

For helt siden VM ble tildelt Qatar i 2010, så har kritikken haglet. Både for påstått korrupsjon, men først og fremst for det som av enkelte har blitt beskrevet som slavelignende tilstander blant landets 2,6 millioner fremmedarbeidere.

Infantino åpnet en lang harang av en monolog med å si følgende:

«Today I feel qatari. Today I feel arabic.

Today I feel gay. Today I feel like a migrant worker.»

Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner.

Å være homofil er forbudt med lov i det islamske landet, men Fifa-toppen hevder han har snakket med myndighetene i landet, som igjen hevder at alle er velkomne.

– Om noen sier det motsatte, så er det ikke Qatars oppfatning, og definitivt ikke FIFAs oppfatning. Alle skal være velkomne i Qatar. Uansett trosretning eller legning, så er alle velkomne.

Solbakken reagerer

I formiddag holdt landslagssjef Ståle Solbakken pressekonferanse i forkant av søndagens privatlandskamp mot Finland.

– Infantino har hatt en tale der han går ut mot vesten og kaller de hyklerske. Han mener at vesten bør beklage, hva tenker du om det han sier, spør NRK.

– Jeg synes ikke Infantino er hverken en stor idrettsleder eller stor historiker, starter Solbakken med å si.

Han sier at Infantino kan ha rett i «en liten promille», når det gjelder at vi ikke må være fordømmende og kategoriske overfor andre kulturer.

– Så er det ting i Qatar som er så langt fra et normalt menneskesyn. Det går på alt som har med menneskerettigheter å gjøre, homofili, alle ting som det ikke bør være noen spørsmål om. Det må de tåle at blir belyst.

– Men vi må nærme oss på ett eller annet vis, vi må være åpne for at kulturforandring tar tid. Samtidig er Infantino en av de siste som skal lekse opp om moral og etikk, sier Solbakken.

Fifa forstår pengespråket

– Infantino er hardt presset, er professor Harry Arne Solbergs konklusjon etter å ha lest om talen han har holdt i Doha lørdag morgen.

– Samtidig som det er kritikk mot VM fra mange hold, er det sponsorer som vil ha et positiv image av mesterskapet. Og penger er makt, fortsetter professoren ved NTNU Handelshøyskolen og ekspert på store idrettsarrangementer.

– Vi så etter razziaen mot FIFA-toppene i 2015 at presset kom fra sponsorene. De ville ikke være med på noe slikt lengre. Penger er et språk som FIFA forstår.

PRESSET: Professor Harry Arne Solberg, her avbildet i 2014, mener talen tyder på at Infantino er hardt presset.

– Hva tenker du om de forbedringene han peker på i Qatar?

– Det har skjedd noen forbedringer. Det er innført reguleringer, men arbeidsgiverne er ikke begeistret, og det er heller ikke et godt nok kontrollapparat til å få alt gjennomført. Det er svakheten. Og Qatar har fortsatt klare problemer – for eksempel når det gjelder holdningen til homofile og til kvinners rettigheter. På dette området er nok viljen til endringer ikke til stede hos myndighetene. Husk at Qatar er styrt etter Sharialover.

Rory Smith, fotballekspert i New York Times, skriver på Twitter:

Adam Crafton, som jobber for The Athletic, uttrykker seg slik på Twitter:

– Spytter på fotballen

Tidligere talsmann for Norsk Supporterallianse og Brann-fan, Gjert Moldestad, boikotter mesterskapet.

– Hva skal man si til dette, spør Moldestad oppgitt.

Den ihuga brannsupporteren er selv homofil. Han sier at Infantino er en stor del fotballens problem, og at Fifa opptrer som et diktatur.

VIL KASTE PENGER: Gjert Moldestad kunne tenkt seg å kaste penger i trynet på Infantino.

– Når han sier «I feel gay», så blir jo det latterlig. Han undergraver og dekker over realitetene, sier Moldestad.

– Det er jo en løgn det han påstår. Han prøver å skape et bilde av at det er trygt i Qatar for skeive, når vi vet at sannheten er det motsatte, det er et farlig land for skeive. Norsk myndigheter advarer deg hvis du skal reise ned dit.

Han sier at talen står i sterk kontrakt til Lise Klaveness sin tordentale på Fifa-kongressen i vår.

– Han spytter på fotballen og menneskerettighetene.

Moldestad har bestemt seg for å ikke sen eneste VM-kamp. Av mange grunner, kunne han selv aldri reist til det lille ørkenlandet.

– Men hvis jeg hadde vært der, kunne jeg tenkt meg å kaste en bunke penger i trynet på ham, slik de gjorde med Sepp Blatter, men da hadde jeg sikkert blitt arrestert.