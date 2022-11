FÅR DRAKTNEKT: Det er denne drakten som Belgia nektes å bruke i VM.

Belgisk avis: Nektes å bruke regnbuedrakter

Mandag ble det kjent at syv nasjoner må droppe å bruke «OneLove»-kapteinsbind. Nå skal heller ikke Belgia ha lov til å benytte seg av regnbuedrakten sin, ifølge direktøren i det belgiske fotballforbundet.

Det var TV 2 som omtalte saken først i Norge. De henviser til den belgiske avisen Niewuwsblad.

Regnebuefargene er på drakten, samt ordet «kjærlighet». Drakten er lagd i samarbeid med Adidas og den belgiske musikkfestivalen Tomorrowland. Kevin De Bruyne og co. har brukt den tidligere i oppkjøringen til VM.

– Det er trist, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gir oss ikke noe valg, hevder Peter Bossaert, direktør i Det belgiske fotballforbundet.

Ifølge fotballtoppen er det ordet «kjærlighet» som må fjernes. Det står på innsiden av trøyene.

Belgia-kaptein Eden Hazard kommer heller ikke til å benytte seg av det mye omtalte «OneLove»-kapteinsbindet. Da risikerer nemlig spillerne å få gult kort.

Det ble kjent tidligere mandag at flere nasjoner dropper å bruke det planlagte kapteinsbindet etter trusler fra FIFA.

– Vi har ikke noe valg, for straffen er ute av proporsjoner. Vi kan ikke risikere at Eden får et gult kort før kampen starter. Vi var forberedt på dyre bøter - og det sa vi også i våre samtaler med Fifa - men vi fant ingen løsning i fellesskap. Det betyr at vi ikke kan gå videre med det, slår Bossaert fast.

Ifølge Bossaerts får de heller ikke bruke treningsdrakten på bildet under:

Planen var også at England-kaptein Harry Kane skulle bruke kapteinsbindet mot Iran. Også de måtte endre på planene. Englands landslagssjef Gareth Southgate sier til BBC at han skjønner at Fifa må sette en presedens.

– I en ideell verden så ville vi hatt mer klarhet tidligere, men vi har måttet fokusere på fotballen. Folk vet hva vi står for, sier Southgate.

Tidligere mandag la Det belgiske fotballforbundet ut en pressemelding på sine hjemmesider angående kapteinsbind-nekten.

«Både spillerne og støtteapparatet er svært skuffet, men de har bestemt at de ikke skal benytte seg av «OneLove»-kapteinsbindet på grunn av den sportslige risikoen. De er veldig opptatt av inkludering og kommer til å vise sin støtte på andre måter», heter det i meldingen.

Belgia spiller sin første VM-kamp mot Canada onsdag 20.00.

