Kommentar

Vi trenger stabilitet, vi kan ikke bytte stopper-par hver tredje kamp

BETENKT: Landslagssjef Ståle Solbakken.

Det er flere likheter mellom Norges to siste landslagssjefer, Ståle Solbakken og Lars Lagerbäck, enn mange liker å tro. Et godt eksempel er den evige søken etter et stabilt midtstopperpar.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

7. desember er det to år siden Ståle Solbakken sa ja til å lede Norge fram til og med EM 2024. I praksis vil det si i minst et år til, avhengig av om Norge kommer seg til EM eller ikke. Han har selv, flere ganger, sagt at han er ansatt for å få Norge til det mesterskapet, og at han vil se sin periode som en aning mislykket - og gå av - hvis han ikke får Norge til EM 2024.

Det må vi tro Solbakken på.

Men hva har vi så lært av de to årene, som nå ender med treningskamper mot Irland (torsdag i Dublin) og Finland (søndag på Ullevaal stadion)?

Det er mest nærliggende å sammenligne Solbakkens to første år som landslagssjef med forgjengeren, svenske Lars Lagerbäck.

Begge startet med trøbbel, kom rett inn i en kvalik uten å ha hatt spillerne på en eneste samling før alvoret var i gang, Lagerbäck med Nord-Irland som motstander 26. mars 2017, Solbakken med Tyrkia (hvis vi hopper over kampen mot Gibraltar) som motstander 27. mars 2021.

Begge fikk en smell - med en gang, før begge delvis rettet opp inntrykket utover i kvalifiseringen - men bommet på sluttspillet.

Og statistikken er bemerkelsesverdig lik, hvis vi ser på de to første årene til både Lagerbäck og Solbakken:

Lagerbäck - 19 kamper, 11 seirer, 3 uavgjorte og 5 tap. Målforskjell 29–18

Solbakken - 20 kamper, 11 seirer, 4 uavgjorte og 5 tap. Målforskjell 34–17

Altså minimal forskjell på landslagssjefenes to første sesonger.

Lagerbäck endte sesong to - 2018 - med å få Norge opp fra pulje C til B i Nations League.

Solbakken avsluttet sesong to - 2022 - med å bomme i siste kamp, sånn at Norge ikke rykket opp til pulje A i Nations League likevel.

Senere bommet Lagerbäck i avgjørende kamp mot Serbia i play-off til EM 2020 - akkurat som Solbakken gjorde mot samme motstander i avgjørende kamp nesten nøyaktig to år senere.

MER EFFEKTIVE: Lars Lagerbäcks Norge var mer effektive enn Ståle Solbakkens Norge.

På utnyttelsen av sjanser ligger det en forskjell. Solbakkens lag skaper flere sjanser, men har svak utnyttelse. Lars Lagerbäcks lag scoret på hver 3,4 sjanse - Solbakkens lag trenger 4,3 sjanser per kamp i snitt for å score.

Men motsatt vei var Lagerbäcks lag enklere å score på i de to første årene i hans regjeringstid: 3,3 sjanser trengte motstanderen. Mot Solbakkens lag: 3,8 sjanser før motstanderen scoret.

I sum blir det veldig likt, veldig jevnt. Noe er blitt bedre, som utvalget av midtbanespillere og et tryggere forsvarsspill (så lenge hodene orker). Andre ting er blitt verre, som effektiviteten. Og en ting har Norges to siste landslagssjefer felles, og det er grunn til å la alarmen gå her:

På seks sesonger, 55 kamper, under Lagerbäck og Solbakken, siden 2017, har 17 midtstopper-par blitt brukt. Det vil si at Norge de seks siste årene har byttet stopperpar i snitt nær hver tredje kamp.

Det er neppe en oppskrift på suksess. Norge kan ikke fortsette sånn, vi kan ikke bytte stopperpar hver tredje kamp hvis vi skal komme noen vei.

Her er parene som er brukt i midtforsvaret siden 2017:

Lars Lagerbäck:

Even Hovland og Gustav Valsvik

Tore Reginiussen og Håvard Nordtveit

Hovland og Nordtveit

Nordtveit og Jørgen Skjelvik

Nordtveit og Valsvik

Reginiussen og Kristoffer Ajer

Nordtveit og Ajer

Hovland og Sigurd Rosted

Nordtveit og Rosted

Hovland og Ajer

Ajer og Stefan Strandberg

Ståle Solbakken:

Strandberg og Marius Lode

Ajer og Stian Gregersen

Strandberg og Ajer

Strandberg og Andreas Hanche-Olsen

Ajer og Hanche-Olsen

Hanche-Olsen og Leo Østigård

Strandberg og Østigård

Så midtstopper-problemet må tas på alvor, det samme med keeper-situasjonen, der Ørjan Håskjold Nyland trenger konkurranse.

På midtbanen famles det litt, etter de beste kombinasjonene. Bak Erling Braut Haaland, har Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi spilt fast.

Men de tre andre posisjonene fremover på banen - det er der famlingen er. Alexander Sørloth spiller ute av posisjon (11 starter), mens de andre som har prøvd seg er:

Fredrik Midtsjø (tre starter, sagt nei til landslaget nå), Kristian Thorstvedt (åtte), Patrick Berg (seks), Morten Thorsby (10), Fredrik Aursnes (tre), Mathias Normann (fem), Mats Møller Dæhli (en), Jens Petter Hauge (fire) og Sander Berge (åtte).

Dette, pluss keeper-situasjonen og stopper-problematikken, må Solbakken finne ut av før kvalifiseringen til EM starter i 2021.

Det så lyst ut i sommer, men høsten ble en stor nedtur.

Og akkurat nå er det ikke lett å se den store fremgangen siden Lars Lagerbäck var landslagssjef fram til 2021.