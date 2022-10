IKKE BESTEVENNER: Werner Gegenbauer (t.v.) forlot Hertha som klubbpresident i mai. Klubbeier Lars Windhorst (t.h.) hadde jobbet for dette i det stille.

Rettsdokumenter: Hertha-eier betalte millioner for svertekampanje mot egen klubbpresident

Kaoset rundt Rune Almenning Jarstein (38) og Hertha BSC er ingenting mot det dramaet som er under oppseiling i den tyske Bundesliga-klubben som nå blir lagt ut for salg.

Jarstein måtte forlate Hertha tidligere i år, etter å ha kranglet med keepertreneren i klubben.

På det tidspunktet hadde det allerede foregått en maktkamp av de helt sjeldne i Hertha Berlin. Det viser inntil nå helt ukjente rettsdokumenter som VG, Der Spiegel og medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) har fått tilgang på.

Dokumentene teller 226 A4-sider og forteller en fotballhistorie av de helt sjeldne.

Stikkord: En styrtrik klubbeier som brukte millioner av kroner på å engasjere et israelsk sikkerhetsselskap for å bli kvitt klubbpresident Werner Gegenbauer.

Det ble gjort gjennom en topphemmelig svertekampanje der opp mot 20 personer på et tidspunkt jobbet mot det samme målet.

Vi hopper tilbake til 21. juli i 2021: Dette er datoen da klubbeier Lars Windhorst inngikk avtalen med det israelske selskapet Shibumi. I avtale mellom partene omtales Hertha-president Gegenbauer som «main target» - altså hovedmålet.

STYRT KAMPANJE: En karikaturtegner ble leid inn for å tegne negative tegninger av Herthas daværende president.

Rettsdokumentene Der Spiegel, VG og resten av EIC-nettverket har fått tilgang på viser hvordan Shibumi - på kamuflert vis - jobbet med å påvirke Hertha-fansen og skape et negativt bilde av den daværende klubbpresidenten:

På sosiale medier ble det skrevet negativt om Gegenbauer, en karikaturtegner ble leid inn og det ble delt ut flyers med negativt budskap i forbindelse med kamper - for å nevne noe.

Sikkerhetsselskapet kartla også personer, inkludert familie, rundt klubbpresidenten, i jakten på kompromitterende materiale om 71-åringen.

Alt handlet om å kvitte seg med klubbpresidenten.

24. mai i år lyktes operasjonen: Werner Gegenbauer trakk seg som Hertha-president, etter å ha ledet klubben siden 2008.

Bare dager senere startet det interne bråket som gjør at saken nå blir kjent: For ifølge eieren av sikkerhetsselskapet Shibumi, så oppfylte ikke klubbeier Lars Windhorst sin del av avtalen:

Han hadde, ifølge Shibumi, lovet å betale 1,5 millioner euro over en periode på ett år for jobben som var gjort. I tillegg skal han ha lovet en bonus dersom målet ble nådd - at Gegenbauer gikk av. Denne summen skal ha vært på fire millioner euro.

Da pengene uteble endte saken, og sakspapirene, i retten i Tel Aviv.

KRANGLET OM PENGER: Denne eposten ble sendt bare dager etter at Herthas president hadde gått av, i mai.

Hverken Lars Windhorst eller Shibumi har besvart spørsmål sendt fra Der Spiegel på vegne av EIC, herunder VG, i forbindelse med denne saken.

Windhorst beskrev imidlertid påstandene om at han hadde satt i gang en slik kampanje som «sludder» da Financial Times nylig omtalte bråket i klubben.

Shibumi-sjef Ori Gur-Ari, med base i Tel Aviv, uttalte at han ikke var kjent med saken overhode - selv om rettspapirer nå viser det motsatte.

Ifølge Der Spiegel risikerer Hertha-eier Windhorst å bli utestengt fra klubben under en avstemning i klubbstyret denne uken. De kan imidlertid ikke kaste ham ut som aksjonær i klubben. Men magasinet hevder også at den tyske milliardæren frivillig vurderer å selge seg ut av hovedstadsklubben i Tyskland.

Onsdag, drøye to timer etter at Der Spiegel publiserte første sak, bekrefter selskapet til klubbeier Lars Windhorst - Tennor Holding - at de selger seg ut av klubben.

«Etter nøye gjennomtenking og evaluering av de siste tre månedene har vi dessverre konkludert med at det ikke er grunnlag for et suksessfullt samarbeid mellom oss og Hertha BSC» skriver de i en pressemelding.

Videre beskylder de Bernstein for å si en ting og gjøre noe annet, og hevder at beslutninger ble tatt uten at de ble involvert.

«Vi fikk vite om beslutninger via media og vår vilje til å fortsette å støtte Hertha BSC økonomisk i utviklingen ble avvist. President Kay Bernstein er tydeligvis ikke interessert i et tillitsfullt og seriøst samarbeid. Dette viser også den aktuelle saken om debatten om en angivelig engasjement av det israelske byrået» skriver de og fortsetter:

«Under disse forholdene er ytterligere samarbeid til beste for Hertha BSC uaktuelt. Våre økonomiske, men også våre sportslige mål kan ikke nås på denne måten. Dermed er det vesentlige grunnlaget for vårt engasjement for Hertha BSC ødelagt. Vi avslutter derfor vårt engasjement med Hertha BSC og tilbyr offisielt å kjøpe tilbake vår majoritetsandel på 64,7 % til kjøpesummen på det tidspunktet» skriver de.