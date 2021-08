Koné kriget hjem Sarpsborg-seier: − Det var på tide

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Strømsgodset 1–0) Lars Bohinen har slitt lenge med å finne en vei ut av Sarpsborg 08s uføre. Ibrahima Koné (22) har kanskje nøkkelen.

Av Sindre Øgar

Koné var den som ville mest på Sarpsborg Stadion lørdag kveld, og til slutt fikk han fortjent lønn for strevet.

1–0-scoringen ble riktignok servert på et sølvfat av svenskene Guillermo Molins og Anton Salétros - men det oste også scoringsvilje av Koné, som «løp» kampens eneste nettkjenning over linja.

– Det er jævlig surt. Det var jevnspilt og denne kampen kunne bikket i begge retninger, reflekterer Gustav Valsvik etter tapet på Discovery+.

– Det var på tide med en seier faktisk. Det har gått noen kamper uten seier for oss nå, sier en tydelig fornøyd Salétros etter seieren.

MÅLKLEM: Ibrahima Koné får en skikkelig bamseklem av Guillermo Molins etter 1–0-scoringen. Foto: Christoffer Andersen

For Lars Bohinen og Sarpsborg 08 var det en etterlengtet seier. Dette var nemlig bare den andre på hjemmebane i Eliteserien i år.

Fra før er det kun Molde som er sendt hjem poengløse. Og Sarpsborg sto med fem strake kamper (hjemme og borte) i Eliteserien uten seier.

Trener Bohinen kan også takke keeper Anders Kristiansen, som stoppet en gedigen Strømsgodset-sjanse i hektiske sluttminutter.

– Vi er litt skuffa. Vi føler vi hadde muligheten til å ta med oss poeng i dag. Vi tar dog med oss at vi spiller jevnt mot et lag på bortebane, men det er bittert at vi poengmessig drar tomhendt hjem, oppsummerer Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund til Discovery+.

Det ble ingen vakker fotballkamp i Sarpsborg. Nervøst, sjansefattig og mange dueller.

– Resultatmessig er jeg veldig fornøyd. Spillemessig har vi mye å gå på, konkluderer Lars Bohinen etter kamp.

– Det går litt på ferdigheter og det går litt på ting vi skal bli bedre på, følger treneren opp.

Guillermo Molins, som nettopp vendte tilbake til Sarpsborg fra Rosenborg, ville ha ballen ned på bakken og etterlyste kombinasjonsspill i pauseintervjuet med Discovery+.

Det ble ikke mye «tiki-taka», med ett hederlig unntak: På scoringen gikk kula raskt langs bakken, fra Molins til Salétros og videre til dagens mann: Ibrahima Koné.

Sarpsborg-spissen kriget og kjempet gjennom hele kampen, selv om han lyktes med langt fra alt.

