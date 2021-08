Barcelona-presidenten: Messi ønsket å bli i Barcelona

Joan Laporta sier at Barcelona ikke har noe fleksibilitet på grunn av høye lønninger som har tynget klubben i lang tid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld kom sjokkbeskjeden fra Barcelona om at de på grunn av det økonomiske regelverket til LaLiga ikke kan signere en ny kontrakt med Lionel Messi, til tross for at både klubb og spiller selv ønsket å fortsette samarbeidet.

– Jeg ønsker ikke å gi et falskt håp. Forhandlingene er over. Det har ført oss hit, uten at vi har klart å komme til en enighet på grunn av lønnsrestriksjonene, mener Barcelona-president Joan Laporta.

– Jeg er her for å forklare situasjonen rundt Messi. Noe jeg må si først er at vi har en såpass dårlig økonomisk fortid at vi har lønnskostnader som tilsvarer 110 prosent av inntektene. Det gjør at vi ikke har noe fleksibilitet. Situasjonen er verre enn vi ble fortalt og hva vi hadde kalkulert basert på offisielle tall. De forventede tapene er store og den forventede gjelden er høy. Vi har ingen marginer i lønnen. sier Laporta ifølge Marca.

– Jeg vil avslutte denne introduksjonen med å si at Leo ønsket å bli i Barca. Vi ønsket at han skulle bli. Det at han ønsket å bli var det første skrittet som ble tatt. Det var en viktig faktor. Jeg vil takke alle som var med på forhandlingene. Vi har forhandlet de siste månedene. Det var mange faktorer å ta hensyn til. Det måtte passe til Financial Fair Play og det måtte være over en viss lengde, sier Laporta.

Messi har vært i klubben siden 2000 og fikk debuten sin for A-laget i 2003.

– Jeg er trist, men jeg er sikker på at vi har gjort det beste for Barcelona.

– En ny æra starter nå. Det vil være før og etter Messi, sier Laporta, og legger til at de vil være evig takknemlige for Messis tid i klubben.

Barcelona-presidenten sier på pressekonferansen at de ønsket at Messi skulle spillere videre i to år, men at de ville signere ham på en kontrakt som ga ham betalt i fem år.

– Vi trodde at en femårskontrakt ville bli godkjent av LaLiga-reglene. I andre land har det fungert, men her blir det ikke akseptert, hevder Laporta.